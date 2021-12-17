Українець намагався таємно провезти з ОАЕ майже дюжину iPhone (фото)

Дорогі девайси знаходилися у ручній поклажі та в кишенях куртки буковинця

В аеропорту «Бориспіль» київські митники попередили спробу ввезення з порушенням митних правил мобільних телефонів iPhone 12 Pro. Про це повідомляє пресслужба Київської митниці.

Порушником став наш 28-річний співвітчизник з Буковини, який повертався додому авіарейсом з ОАЕ.

Загалом 12 мобільних телефонів iPhone 12 Pro без упаковок виробника, які пасажир письмово не задекларував, митники виявили спільно з прикордонниками. Девайси знаходилися у ручній поклажі та в кишенях куртки, в яку був одягнений громадянин.

Для проходження митного контролю авіапасажир обрав спрощену систему «зелений коридор», чим гарантував, що не має предметів, обов’язкових до декларування і на переміщення яких потрібно сплатити митні платежі.

Письмової декларації чоловік не заповнював, перед початком митного контролю за консультацією до митників не звертався.

Таким чином, громадянин порушив порядок проходження митного контролю, встановлений на «зеленому коридорі».

12 девайсів Київською митницею вилучено за протоколом про порушення митних правил, складеним за ст. 471 Митного кодексу України. Матеріали справи будуть скеровані до суду.

Вартість вилученого встановлюється, але зрозуміло, що вона перевищує дозволену для переміщення в аеропорту на «зеленому коридорі» суму товарів – 1000 євро.

Як повідомлялося, із початку 2021 року в міжнародних аеропортах «Бориспіль» та «Жуляни» співробітники Київської митниці виявили 386 фактів порушень порядку проходження «зеленого коридору».