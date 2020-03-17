Київський зоопарк закрився на карантин



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Зоопарк дотримується обмежувальних заходів

Київський зоопарк закрився для відвідувачів у зв’язку із запровадженням у столиці обмежувальних заходів через загрозу поширення коронавірусу.

Про це повідомляється на сторінці зоопарку у Facebook.

«У зв’язку з карантинними заходами Київзоо зачинено. Слідкуйте за нашими новинами!» – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, з 17 березня столична влада посилила обмежувальні заходи, щоб убезпечити мешканців і запобігти ситуації з можливим розповсюдженням коронавірусу в Києві та Україні.

Для запобігання ситуації стрімкого розповсюдження коронавірусу столична влада закликає мешканців міста з розумінням та відповідальністю поставитися до обмежувальних заходів, запроваджених у Києві, та дотримуватися елементарних рекомендацій.

Уряд України ухвалив рішення щодо обмеження пасажирських перевезень на території України для запобігання поширенню коронавірусу до 3 квітня. Постановою запроваджена заборона залізничного, авіа- та автобусного міжміських та міжобласних пасажирських перевезень, а також робота метрополітенів.

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