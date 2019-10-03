Як киянам встановити в будинку лічильники тепла з сигналізацією?



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Встановлення лічильників тепла з охоронною системою Фото: пресслужба КМДА

Встановлення охоронної системи лічильника здійснюється на підставі рішення загальних зборів мешканців багатоквартирного будинку

Комунальне підприємство «Київтеплоенерго» разом із міською владою розпочинають процес встановлення лічильників тепла з охоронною системою, щоб запобігти крадіжкам. Уже в найближчі дні планують встановити лічильники з сигналізацією у 13 житлових будинках, де ці лічильники були вкрадені чи зламані. Про це сьогодні заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, інспектуючи встановлення лічильника та охоронної сигналізації в будинку на вулиці Данькевича,7-А (Деснянський район).

«У Києві 11,2 тис. багатоповерхових будинків. З них 90% оснащені будинковими тепловими лічильниками. Адже лічильник дає можливість мешканцям сплачувати за опалення на 20-30% менше. Особливо ця різниця відчутна в так звані перехідні періоди – в перші й останні місяці опалювального сезону. Встановлення охоронної системи лічильника здійснюється на підставі рішення загальних зборів мешканців багатоквартирного будинку. При цьому мешканцям необхідно буде лише сплачувати щомісячну абонплату за охоронну сигналізацію», – зауважив Пантелеєв.

Встановлення та оснащення будинків охороною здійснюється за кошти, які Київрада з бюджету міста спрямувала до статутного фонду комунального підприємства «Київтеплоенерго».

Щоб встановити лічильник з охороною необхідно:

створити ініціативну групу та прийняти рішення про відновлення лічильника за вказаним алгоритмом;

провести загальнобудинкові збори, на яких можуть бути присутні представники структурного підрозділу «Енергозбут» КП «Київтеплоенерго» (для цього попередньо необхідно звернутися за адресою вул. Жилянська, 83/53);

після проведення зборів надіслати протокол до структурного підрозділу «Енергозбут» КП «Київтеплоенерго» (за адресою вул. Жилянська, 83/53). З моменту звернення із відповідним протоколом зборів, орієнтовно протягом 5-6 тижнів, буде встановлено прилад обліку.

Раніше у «Київтеплоенерго» повідомили про встановлення лічильників тепла з охоронною системою.