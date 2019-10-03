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    Як киянам встановити в будинку лічильники тепла з сигналізацією?

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    Встановлення лічильників тепла з охоронною системою - Як киянам встановити в будинку лічильники тепла з сигналізацією?
    Встановлення лічильників тепла з охоронною системою
    Фото: пресслужба КМДА

    Встановлення охоронної системи лічильника здійснюється на підставі рішення загальних зборів мешканців багатоквартирного будинку

    Комунальне підприємство «Київтеплоенерго» разом із міською владою розпочинають процес встановлення лічильників тепла з охоронною системою, щоб запобігти крадіжкам. Уже в найближчі дні планують встановити лічильники з сигналізацією у 13 житлових будинках, де ці лічильники були вкрадені чи зламані. Про це сьогодні заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, інспектуючи встановлення лічильника та охоронної сигналізації в будинку на вулиці Данькевича,7-А (Деснянський район).  

    «У Києві 11,2 тис. багатоповерхових будинків. З них 90% оснащені будинковими тепловими лічильниками. Адже лічильник дає можливість мешканцям сплачувати за опалення на 20-30% менше. Особливо ця різниця відчутна в так звані перехідні періоди – в перші й останні місяці опалювального сезону. Встановлення охоронної системи лічильника здійснюється на підставі рішення загальних зборів мешканців багатоквартирного будинку. При цьому мешканцям необхідно буде лише сплачувати щомісячну абонплату за охоронну сигналізацію», – зауважив Пантелеєв.

    Встановлення та оснащення будинків охороною здійснюється за кошти, які Київрада з бюджету міста спрямувала до статутного фонду комунального підприємства «Київтеплоенерго».

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    Як киянам встановити в будинку лічильники тепла з сигналізацією?
    Як киянам встановити в будинку лічильники тепла з сигналізацією?
    Як киянам встановити в будинку лічильники тепла з сигналізацією?
    Як киянам встановити в будинку лічильники тепла з сигналізацією?

    Щоб встановити лічильник з охороною необхідно:

    • створити ініціативну групу та прийняти рішення про відновлення лічильника за вказаним алгоритмом; 
    • провести загальнобудинкові збори, на яких  можуть  бути присутні представники структурного підрозділу «Енергозбут» КП «Київтеплоенерго» (для цього попередньо необхідно  звернутися за адресою  вул. Жилянська, 83/53);
    • після проведення зборів надіслати протокол до структурного підрозділу «Енергозбут» КП «Київтеплоенерго» (за адресою  вул. Жилянська, 83/53). З моменту звернення із відповідним протоколом зборів, орієнтовно протягом 5-6 тижнів, буде встановлено прилад обліку.
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    Раніше у «Київтеплоенерго» повідомили про встановлення лічильників тепла з охоронною системою.

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