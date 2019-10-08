Кличко назвав кількість «втомлених» труб у Києві



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Цього року у Києві планують замінити 130 км тепломереж

Віталій Кличко назвав причину аварій на тепломережі міста

У Києві продовжується комплексне оновлення тепломереж.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

«Усі проблеми в місті з гарячою водою та теплопостачанням через зношеність інфраструктури, в яку десятками років не вкладали коштів. Майже 80% труб давно відслугували свій термін і перебувають у вкрай «втомленому» стані. Тому стільки поривів і аварій під час запуску кожного опалювального сезону», – сказав він.

Оновлюючи тепломагістралі, у місті повністю перекладають найпроблемніші ділянки труб – від однієї теплової камери, до іншої.

Це убезпечує від «розкопок» по кілька разів в одному і тому ж місці.

Нагадаємо, заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондриївський повідомив, що до опалювального сезону готові майже всі заклади освіти.

Планувалося, що 30 вересня за індивідуальними заявками розпочнеться підключення теплопостачання до лікарень, шкіл, дитячих садків та інших закладів соціальної сфери.

У той же час, за словами Кличка, не всі зацікавлені в тому, щоб опалювальний сезон у столиці розпочався вчасно і без проблем.

Раніше повідомлялося, що через відсутність кворуму КМДА перед початком опалювального сезону залишилась низка невирішених проблем.

Джерело: Вечірній Київ