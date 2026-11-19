За останні три місяці кількість квартир, доступних для оренди в Києві, зросла на 87%, проте у жовтні місячні темпи приросту пропозиції сповільнилися приблизно вчетверо. Про це свідчать дані дослідження ЛУН за жовтень 2026 року, інформує «Главком».

За оцінкою аналітиків, загальний орендний фонд Києва налічує щонайменше 313 тис. квартир, враховуючи як уже здане житло, так і вільні пропозиції.

Найбільш помітне зростання пропозиції орендного житла в столиці припало на вересень – тоді кількість доступних квартир збільшилася на 49% за місяць. У жовтні кількість доступних квартир збільшилася ще на 12%.

Також сповільнився вихід на ринок квартир, які здаються вперше: у серпні таких пропозицій побільшало на 18,4%, у вересні – на 25,3%, а у жовтні приріст знизився до 6,9%.

В яких районах найбільше житла

У жовтні найбільша частка квартир, які вперше з'явилися на ринку оренди Києва, припала на Дарницький (16,2%), Голосіївський (13,1%) та Шевченківський (11,6%) райони.

Далі йдуть Дніпровський та Солом'янський райони (по 11%), Печерський (10,4%), Оболонський і Святошинський (по 7,5%), Подільський (6,9%) та Деснянський (5%).

Загалом на три лівобережні райони – Дарницький, Дніпровський та Деснянський – припадає близько 32% усіх нових пропозицій. Цей показник залишається незмінним протягом останніх трьох місяців (32% у серпні та 31% у вересні), що спростовує припущення про активніший відтік орендарів саме з лівого берега.

Нагадаємо, загальна безпекова ситуація залишається ключовим чинником, що визначає поведінку українців на ринку нерухомості столиці. У вересні 2026 року на ринку довгострокової оренди Києва зафіксовано суттєве зниження активності шукачів, на яке вплинули як постійні безпекові загрози, так і сезонні чинники.

До слова, чимало українців, які не в силі терпіти щоденні російські обстріли, релокуються у західні області. Разом із попитом догори полізли й ціни. Фахівці з нерухомості кажуть: на ринку зараз «правлять бал» виключно орендодавці. Ціна на квартири у Львові збільшилася більше ніж на третину, втім, як і попит. Восени сюди почали масово переїжджати жителі міст, які перебувають під постійними обстрілами. Але хоч у Львові й відносно безпечніше – вільних помешкань не так уже й багато.