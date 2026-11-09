Прорив тепломережі біля метро «Звіринецька»: аварію локалізовано

Аварійно-відновлювальна бригада оперативно локалізувала витік і почала підготовку до ремонтних робіт

Пошкодження трубопроводу з витоком теплоносія назовні сталось сьогодні, 9 листопада, близько 15:00

Аварійно-відновлювальна бригада «Київтеплоенерго» оперативно локалізувала пошкодження теплової мережі в Печерському районі на бульв. Миколи Міхновського, 14-16. Про це повідомили в комунальному підприємстві «Київтеплоенерго», інформує «Главком».

Пошкодження трубопроводу з витоком теплоносія назовні сталось сьогодні, 9 листопада, близько 15:00. Аварійно-відновлювальна бригада оперативно локалізувала витік і почала підготовку до ремонтних робіт.

У «Київтеплоенерго» нагадують базові правила безпеки для громадян під час проведення аварійно-відновлювальних робіт і виявлення аварійного пошкодження теплової мережі:

дотримуйтесь дистанції щонайменше 10 метрів від місця самого пошкодження чи огороджувальних конструкцій, що встановлюються на період ремонту й відновлення;

оминайте ділянки з аварійним пошкодженням, виберіть тимчасово інші маршрути пересування, оскільки під час проведення ремонту існує ризик розмивання ґрунту теплоносієм, можливе руйнуванням асфальтного покриття тощо;

Якщо ви першим виявили витік та ймовірне пошкодження мереж, негайно повідомте про це через:

Нагадаємо, фахівці «Київтеплоенерго» завершили перевірку тепломереж столиці перед опалювальним сезоном. Під час робіт виявили 2451 пошкодження. Усі виявлені пошкодження на магістралях великого діаметра вже ліквідовані. Водночас обстріли та балістичні атаки спричиняють нові пошкодження інженерних мереж, що впливають на їх герметичність.