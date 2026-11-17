У столиці сьогодні, 17 листопада, відновили рух електротранспорту. Трамваї і тролейбуси вийшли на свої постійні маршрути. Автобуси, які дублювали рух електротранспорту, не курсують. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі, інформує «Главком»

«Наразі в місті працюють 39 тролейбусних маршрутів (п'ять не на лініях через обстріл), 17 трамвайних та 102 автобусних маршрути. Продовжують курсувати і тимчасові автобуси між правим і лівим берегами міста, щоб підсилити роботу метрополітену», – написав Віталій Кличко.

Мер Києва нагадав, що поступово відновлювати рух електротранспорту в Києві розпочали вчора, 16 листопада.

«КП «Київпастранс» оперативно реагує на зміну ситуації у столиці та за потреби коригує роботу маршрутної мережі з урахуванням пасажиропотоку на окремих напрямках», – зазначив Віталій Кличко.

Нагадаємо, в ніч на 17 листопада російські окупанти завдали балістичного удару по Києву, пошкодивши Північний та Південний мости. Наразі на обох спорудах працюють експерти, які оцінюють масштаб руйнувань та визначають терміни ремонтних робіт. Унаслідок ворожих обстрілів Києва в ніч на 17 листопада зафіксовано пошкодження інфраструктури та пожежі в Голосіївському, Деснянському, Дніпровському та Оболонському районах. Унаслідок російського обстрілу Києва 17 листопада в Оболонському районі загинули двоє людей, ще одна людина зазнала поранень.

До слова, унаслідок масованого нічного обстрілу РФ у Києві зазнали пошкоджень будівля центрального апарату Міністерства юстиції, Київське міжрегіональне управління відомства та Науково-дослідний центр незалежних судових експертиз.