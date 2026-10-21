Київ перейшов на екстрені відключення світла у трьох районах

Якщо у вас зараз є електроенергія, будь ласка, споживайте її максимально ощадливо

Обмеження запровадили за командою «Укренерго»

У Києві в частині Оболонського, Шевченківського та Святошинського районів застосували екстрені відключення електроенергії. Відповідне рішення ухвалили за командою «Укренерго». В інших районах столиці електропостачання обмежують за графіками. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «ДТЕК Київські електромережі»

Екстрені відключення наразі стосуються частини споживачів у трьох районах Києва – Оболонському, Шевченківському та Святошинському. Водночас для мешканців інших районів столиці продовжують діяти графіки відключень електроенергії.

Нагадаємо, раніше внаслідок російської атаки на енергетичні об'єкти столиці у Святошинському районі Києва сталися аварійні відключення світла. У компанії зазначили, що енергетики працюють над відновленням електропостачання та покращенням ситуації.

«Енергетики вже працюють, щоб якомога швидше покращити ситуацію та повернути світло. В інших районах діють стабілізаційні графіки. Якщо у вас зараз є електроенергія, будь ласка, споживайте її максимально ощадливо. Кожен вимкнений прилад допомагає втримати баланс енергосистеми», – наголосили в компанії.

Енергетики також закликали мешканців столиці, у яких наразі є електропостачання, ощадливо використовувати електроенергію, щоб допомогти підтримати баланс енергосистеми.

Вранці 21 жовтня російські безпілотники атакували Київ. Унаслідок атаки зафіксували влучання та падіння дронів у Святошинському, Солом'янському та Деснянському районах столиці.

Зокрема, у Святошинському районі російський безпілотник влучив у 24-поверховий житловий будинок. Після удару в будівлі виникла пожежа. Внаслідок атаки загинули двоє людей.

Крім того, у Святошинському районі розгорнули спеціальний штаб для підтримки мешканців пошкодженого житлового будинку. Його створили для надання допомоги людям, які постраждали внаслідок російського удару.