Скільки коштує оренда житла на заході України: де ціни стартують від 8000 грн

Ціна на квартири у Львові збільшилася більше ніж на третину

Через посилення обстрілів українці масово переїжджають до західних областей

Чимало українців, які не в силі терпіти щоденні російські обстріли, релокуються у західні області. Разом із попитом догори полізли й ціни. Фахівці з нерухомості кажуть: на ринку зараз «правлять бал» виключно орендодавці. Як інформує «Главком», кореспонденти tsn.ua дізнавалисяя, де легше знайти вільну квартиру та скільки коштує оренда у різних регіонах

Львів та область: дефіцит житла і зростання цін на 35%

Ціна на квартири у Львові збільшилася більше ніж на третину, втім, як і попит. Восени сюди почали масово переїжджати жителі міст, які перебувають під постійними обстрілами. Але хоч у Львові й відносно безпечніше – вільних помешкань не так уже й багато.

Лише за останній місяць, каже рієлтор та керівник агенції нерухомості Любомир Жмінковський, кількість звернень щодо пошуку квартир збільшилася вдвічі.

«Найбільше запитів на двокімнатні квартири, адже в основному переїжджають до Львова сім’ї з дітками», – зауважує він.

Журналістка Анна Лодигіна розпочала пошуки квартири ще у серпні. Вона переїхала з Києва разом із сином, бо переживала за його безпеку.

«У метро ходили час від часу ночувати, а коли балістика летить миттєво і багато ночей були в коридорі – це дуже страшно з дитиною. Це триває роками, і обстріли посилюються. І в момент я зрозуміла, що треба переїжджати», – пояснює Анна Лодигіна.

Основні критерії до квартири – наявність укриття та безпечна локація (без енергообʼєктів чи складів поруч).

«Не так багато таких квартир. Коли мені запропонували житло, яке для мене було, я погодилася, бо це першій поверх і дворівневе укриття в сусідні двері», – каже Анна Лодигіна.

Оренда двокімнатної квартири у Львові нині коштує від 30 до 40 тисяч гривень на місяць, однокімнатної – від 20 до 30 тисяч. Вартість залежить від району, площі та стану помешкання.

«Ціна зросла. У відсотковому співвідношенні я порахував – приблизно на 35% від ціни з попереднього року. Це зумовлено тим, що збільшується попит і пропозиція не встигає за надмірним попитом. Немає такої кількості житла у Львові», – пояснює керівник агенції нерухомості Любомир Жмінковський.

Ось, наприклад, двокімнатна квартира на шостому поверсі з ремонтом: за місяць проживання тут власники просять 31 тисячу гривень. Рієлтори кажуть, що є й вдвічі дешевші варіанти, та знайти їх – завдання з нелегких.

«Будинок вісімдесятих років, площа 30 квадратних метрів: має кімнату, санвузол і кухню. Вартість такої нерухомості – 12 тисяч гривень. Ось така квартира здається за три години», – каже Любомир Жмінковський

Альтернативою може стати житло за межами міста – знайти будинок за кількадесят кілометрів від Львова можна за 10 000 гривень. Також переселенцям пропонують номери у санаторіях курортних містечок. Утім, там на людей може чекати інша проблема: через наплив родин з дітьми, наприклад, у трускавецьких школах у класах уже по 35 учнів.

Івано-Франківськ: попит зріс на 372%, а на одну квартиру – до 30 претендентів

На одну квартиру до 30 претендентів – у Івано-Франківську це тенденція оренди житла кількох останніх тижнів. Попит у рази перевищує пропозицію, попри будівельний бум, який почався під час повномасштабної війни, коли запит на житло в умовно безпечному місті став високим. Але готового житла, кажуть фахівці з нерухомості, все одно поки мало.

«На 372% збільшився попит на пошук житла в Івано-Франківську. Якщо ми порівнюємо з іншими містами – наприклад, Чернівці, Ужгород, – там немає такого вибору саме новобудов», – пояснює представниця Івано-Франківського регіонального відділення Асоціації фахівців з нерухомості Оксана Атаманюк.

Більше половини запитів надходить від киян. За словами рієлторів, вони шукають не просто дах над головою, а якісне житло з підземним паркінгом або укриттям.

«З’являється квартира – вмикається секундомір. Через одну-три хвилини ти починаєш отримувати дзвінки. Але ми повинні розуміти, що ці люди перебувають дистанційно і, крім Івано-Франківська, розглядають інші області Західної України. Тобто якщо це пара, чоловік телефонує в одне місто, вона – в друге. І вони дзвонять, дзвонять, дзвонять…», – ділиться спостереженнями голова Івано-Франківського регіонального відділення Асоціації фахівців з нерухомості Нестор Слюсаренко.

Разом із попитом зростють ціни. За новеньку однокімнатну з ремонтом, технікою та меблями, яку ще влітку здавали за $500 на місяць, тепер просять $700 доларів. Але є й інші варіанти.

«Буквально сьогодні забронювали квартиру за $350. Такі варіанти трапляються вкрай рідко, але все ж таки вони є», – запевняє Оксана Атаманюк

«Я бачив навіть квартиру за вісім тисяч гривень. Звичайно, вона здалася за один день. Минулого тижня в нас були квартири за 15 тисяч гривень – вона також швидко здалася», – каже Нестор Слюсаренко.

І це ще квіточки порівняно з тим, що просять власники квартир в Ужгороді чи Чернівцях, говорять фахівці з нерухомості.

«На 20–30 відсотків ціна може бути вищою, тому що попит більший, а пропозиції менше. В Франківську, слава Богу, в нас до війни багато будували, а війна – це новий виклик, і на цей виклик будівельні компанії вдало, я вважаю, відповіли», – каже Нестор Слюсаренко.

Наразі до запитів 2022 року, коли люди орендували будь-де і будь-що, ще далеко. Рієлтори прогнозів уникають, але готуються до можливого ускладнення ситуації вже на початку зими.

Що пропонують у Житомирі, Рівному, Луцьку та Хмельницькому?

У Житомирі сервіси пропонують близько 225 оголошень. Перша пропозиція – двокімнатна квартира за 13 500 гривень (мебльована, з класичною стінкою, килимами та газовою колонкою на кухні). А от трикімнатна з більш сучасним ремонтом коштує вже 42 000 гривень на місяць.

У Рівному пропозицій значно менше – близько 120 оголошень. Перша двокімнатна квартира коштує 15 000 гривень. Довгострокова оренда однокімнатної становить 17 000 гривень. Рієлторка пані Ольга пояснює різницю в цінах позицією орендодавців: «У нас люди, коли почалося більше тривог і коли Київ потерпає найбільше, здають своє житло навіть за комунальні платежі. Якщо це буде елітний комплекс – відповідно й ціни будуть дорожчими».

У Луцьку вибір ще менший – близько 80 оголошень. Оселі розлітаються миттєво, зазначає рієлтор Устим: «Люди бронюють наперед квартири, не встигаємо публікувати – напряму відправляємо людям і вони бронюють. Їдуть взагалі з усієї України, і місцевих вистачає, хто шукає житло».

Попри значний попит, суттєвого стрибка цін пан Устим не відзначає: є елітні пропозиції за 40 000 гривень на місяць, а є й у чотири рази дешевші варіанти.

У Хмельницькому ринок пропонує найбільший вибір – понад 377 оголошень. Двокімнатна квартира з косметичним ремонтом коштує від 10 000 гривень. Однокімнатна у новобудові – 15 000 гривень.

Рієлтор у Хмельницькому: «Якщо сім’я і потрібно зняти двокімнатну квартиру – це мінімум потрібно дев’ять тисяч гривень, це за застарілий ремонт. І 14 тисяч у «хрущовці» можуть бути, якщо є косметичний ремонт, або 13 тисяч. Якщо будинок із гарним наповненням, то може коштувати й $1500».

Фахівці з нерухомості нагадують: при оформленні оренди заплатити доведеться одразу за ldf місяці (перший та заставний), а також сплатити комісію рієлтору й комунальні платежі. Втім, через безпекову ситуацію та постійні обстріли попит на житло у більш безпечних регіонах України продовжує зростати.

Нагадаємо, у Тернополі суттєво подорожчала оренда квартир. У жовтні середня вартість наймання однокімнатного житла становить 18,1 тис. грн на місяць, а двокімнатного – 18,5 тис. грн. За рік ціни зросли на 81% і 55% відповідно.

Раніше «Главком» писав, що Ужгороді кількість охочих винайняти житло значно перевищує кількість вільних квартир. В Івано-Франківську на хорошу квартиру претендують 5-10 потенційних орендарів.

За останній рік оренда житла у Чернівцях подорожчала приблизно на 25-30%, а лише за останній квартал ціни зросли на 10-15%.

У Вінниці на ринку оренди також спостерігається високий попит і нестача доступних квартир. У Луцьку оренда у 2026 році суттєво подорожчала. На це вплинули одночасно приїзд людей із Києва та інших регіонів через обстріли, а також сезонний студентський попит.

До слова, рієлторка Ірина Данилюк з Івано-Франківська звернулася до власників нерухомості із закликом не відмовляти в оренді житла людям із дітьми та домашніми тваринами, які змушені залишати свої домівки через російські обстріли. У коментарях під дописом користувачі мережі дорікнули рієлторам через високі комісійні та звинуватили їх у несплаті податків.