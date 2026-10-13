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Обвал попиту на оренду в Києві: де житло подешевшало найбільше

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Обвал попиту на оренду в Києві: де житло подешевшало найбільше
45% опитуваних зазначили, що саме погіршення безпекової ситуації та збільшення кількості обстрілів є головною причиною для переїзду зі столиці
фото: Pexels

Безпековий фактор є вирішальним для 66% респондентів під час пошуку орендованого житла

Загальна безпекова ситуація залишається ключовим чинником, що визначає поведінку українців на ринку нерухомості столиці. У вересні 2026 року на ринку довгострокової оренди Києва зафіксовано суттєве зниження активності шукачів, на яке вплинули як постійні безпекові загрози, так і сезонні чинники. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на аналітичне дослідження «OLX Нерухомість», у якому порівняли показники вересня та серпня 2026 року.

Безпека – у пріоритеті: чому орендарі залишають столицю

Згідно з опитуванням «OLX Нерухомість», безпековий фактор є вирішальним для 66% респондентів під час пошуку орендованого житла. Водночас 45% опитуваних зазначили, що саме погіршення безпекової ситуації та збільшення кількості обстрілів є головною причиною для переїзду зі столиці до інших, більш безпечних регіонів України.

Окрім безпеки, на ринок вплинула й сезонність: у серпні попит традиційно утримувався на високому рівні за рахунок студентів, котрі шукали житло перед початком навчального року, тоді як у вересні ця хвиля спала.

Загальна ситуація на ринку оренди

У сегменті однокімнатних квартир:

  • Пропозиція (кількість оголошень): зросла на +20% у порівнянні з серпнем;
  • Загальний попит: впав на -20%;
  • Кількість відгуків на одне оголошення: обвалилася на -35%;
  • Медіанна ціна: знизилася на -3% і становить 16,5 тис. грн.

У сегменті двокімнатних квартир тенденція аналогічна: кількість оголошень зросла на +16%, тоді як попит впав на -22%. Якщо у серпні на одне оголошення припадало близько 11 відгуків, то у вересні цей показник знизився до 7. Медіанна ціна двокімнатних помешкань залишається незмінною – 26 тис. грн, а ось попит став меншим на -22%.  

Ситуація в районах столиці

У розрізі районів спостерігається спільна тенденція: кількість вільних квартир зростає, тоді як попит та цінники дещо просідають.

Де найбільше зросла пропозиція житла:

  • Голосіївський: +29%;
  • Дарницький: +24%;
  • Дніпровський та Святошинський: по +22%;
  • Оболонський: +20%;
  • Шевченківський: +17%;
  • Печерський та Деснянський: по +16%;
  • Подільський та Солом’янський: +14–15%.

Де найсильніше впав попит:

  • Солом’янський район: мінус -32% відгуків;
  • Голосіївський та Оболонський: по -28%;
  • Печерський: -24%;
  • Шевченківський та Деснянський: по -22%;
  • Дніпровський та Подільський: -18–19%;
  • Святошинський: -13%;
  • Дарницький: -11% (найменше скорочення).

Медіанна вартість оренди однокімнатних квартир

У більшості районів столиці ціни оренди у вересні залишалися на рівні серпня:

  • Печерський: 38 тис. грн (без змін);
  • Голосіївський: 20 тис. грн (без змін);
  • Шевченківський: 20 тис. грн (-4%);
  • Подільський: 19 тис. грн (-5%);
  • Солом'янський: 15,9 тис. грн (-1%);
  • Дарницький та Оболонський: по 15 тис. грн (без змін);
  • Святошинський: 13 тис. грн (-7%);
  • Дніпровський: 12 тис. грн (-6%);
  • Деснянський: 10 тис. грн (без змін).

Аналітики підсумовують, що на тлі безпекових викликів орендарі виявляють меншу активність у столиці та все частіше розглядають варіанти проживання в інших регіонах країни.

Нагадаємо, через безпекові фактори у столиці суттєво збільшилася кількість вільних квартир, що змусило власників знизити ціни, зробивши  оренду житла значно доступнішою. «Главком» знайшов на Троєщині двокімнатну квартиру за 5 тис. грн на місяць, а у Солом'янському за 6 тис грн – це один із найнижчих цінників для повноцінного двокімнатного житла у столичних спальних районах.

До слова, постійні загрози обстрілів змінили поведінку шукачів житла у столиці. У вересні попит на довгострокову оренду квартир у Києві обвалився одразу на 20%, тоді як ринок купівлі нерухомості, навпаки, продемонстрував несподіване пожвавлення. 

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Теги: Київ ціни квартира оренда

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