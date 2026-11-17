Унаслідок ворожих обстрілів Північного та Південного мостів у ніч проти 17 листопада пошкоджені теплові магістралі. Комунальне підприємство «Київтеплоенерго» здійснює переключення частини споживачів Дарницького, Оболонського та Подільського районів на резервне теплопостачання. Тимчасово у цих споживачів буде відсутнє гаряче водопостачання. Про це повідомили в комунальному підприємстві, інформує «Главком».

У підприємстві зазначають, що мікрорайони Куренівка, Оболонь, Осокорки і Позняки вже перемикають на інші джерела та поступово відновлюють подачу теплоносія в будівлях.

«На період ремонтних робіт на пошкоджених мережах призупинять подачу гарячої води», – йдеться у повідомленні.

Працівники «Київтеплоенерго» продовжують ліквідовувати наслідки нічної атаки, щоб повернути послугу споживачам. Зокрема, наразі обстежують пошкоджені ділянки, визначають характер пошкоджень і обсяги відновлювальних робіт.

Нагадаємо, в ніч на 17 листопада російські війська завдали балістичного удару по Києву, пошкодивши Північний та Південний мости. Наразі на обох спорудах працюють експерти, які оцінюють масштаб руйнувань та визначають терміни ремонтних робіт. Унаслідок ворожих обстрілів Києва в ніч на 17 листопада зафіксовано пошкодження інфраструктури та пожежі в Голосіївському, Деснянському, Дніпровському та Оболонському районах. Унаслідок російського обстрілу Києва 17 листопада в Оболонському районі загинули двоє людей, ще одна людина зазнала поранень.

До слова, унаслідок масованого нічного обстрілу РФ у Києві зазнали пошкоджень будівля центрального апарату Міністерства юстиції, Київське міжрегіональне управління відомства та Науково-дослідний центр незалежних судових експертиз.