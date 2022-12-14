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Кількість збитих над Києвом дронів зросла

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Кількість збитих над Києвом дронів зросла
У районі Києва вже збито 11 дронів
фото ілюстративне

Збито ще один «Шахед»

Близько 8 години 14 грудня над Києвом було збито ще один іранський дрон. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Сили ППО столиці працюють.

«Станом на 08:00 загальна кількість збитих дронів 11», - йдеться в повідомленні.

Кількість збитих над Києвом дронів зросла фото 1

Нагадаємо, у Київській області та столиці о 05:57 була оголошена повітряна тривога. Моніторингові групи повідомляли про активність ворожих безпілотників.

Жителі Києва чують звуки вибухів у столиці. Мер Києва Віталій Кличко підтвердив вибухи у Шевченківському районі.

Кличко також повідомив, що у Київській області та над столицею ППО збили загалом уже 10 дронів-«Шахедів».

Уламок від дрона пошкодив дві адмінбудівлі в Шевченківському районі.

Теги: Київ безпілотник війна росія окупанти

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