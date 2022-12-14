Кількість збитих над Києвом дронів зросла
Збито ще один «Шахед»
Близько 8 години 14 грудня над Києвом було збито ще один іранський дрон. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.
Сили ППО столиці працюють.
«Станом на 08:00 загальна кількість збитих дронів 11», - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у Київській області та столиці о 05:57 була оголошена повітряна тривога. Моніторингові групи повідомляли про активність ворожих безпілотників.
Жителі Києва чують звуки вибухів у столиці. Мер Києва Віталій Кличко підтвердив вибухи у Шевченківському районі.
Кличко також повідомив, що у Київській області та над столицею ППО збили загалом уже 10 дронів-«Шахедів».
Уламок від дрона пошкодив дві адмінбудівлі в Шевченківському районі.
Коментарі — 0