Головне за ніч: Росія атакує Київ «Шахедами» та системи Patriot прибудуть в Україну

Російські окупанти атакували Київ та Київську область «дронами-камікадзе»

«Главком» зібрав головні новини ночі 14 грудня. Київщина тастолиця України на світанку опинилась під обстрілами «дронів-камікадзе». Також ЗМІ підтвердили плани Пентагону передати Україні системи Patriot.

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Зеленський закликав Нову Зеландію підтримати формулу миру

Нова Зеландія має взяти на себе лідерство в підтримці на міжнародному рівні одного з пунктів формули миру. Мова йде про екологічну безпеку й розмінування України. Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський під час вечірнього відеозвернення.

«Щойно звернувся до парламенту й народу Нової Зеландії – країни, яка принципово підтримує нас із перших тижнів повномасштабної російської агресії. Розказав про нашу формулу миру, про спеціальний саміт, який ми скликаємо для реалізації нашої формули», – йдеться у заяві.

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Зеленський зазначив, що він закликав Нову Зеландію взяти на себе лідерство в підтримці на міжнародному рівні одного з пунктів формули миру. Мова йде про той, який стосується екологічної безпеки й розмінування.

«Нова Зеландія – одна з тих країн, яка розуміє, що руйнація навколишнього природного середовища дорівнює руйнації життя, і яка може допомогти дипломатичній мобілізації свого регіону заради того, щоб реалізувати українську формулу миру», – додав президент.

Генсек ООН закликав інвестувати у стійке відновлення та відбудову України

Масштаби руйнувань в Україні потребуватимуть потужної міжнародної підтримки, що виходить далеко за рамки гуманітарної допомоги. Таку заяву зробив Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, виступаючи в Парижі на Міжнародній конференції «Солідарність з українським народом.

«Війна в Україні – це невпинний гуманітарний жах», – зазначив він, вказавши на погіршення ситуації через зниження температури в умовах пошкоджень, завданих російськими бомбардуваннями енергосистемі країни.

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Але сьогодні 10 млн споживачів – у тому числі домогосподарства, підприємства, лікарні та школи – знеструмлені, а мільйони відключені від води та тепла, зауважив він.

«Масштаби руйнувань по всій країні потребують потужної підтримки з боку міжнародного співтовариства – що виходить далеко за рамки гуманітарної допомоги», – сказав він.

Необхідно інвестувати у стійке відновлення та відбудову України, аби нинішня криза не обернулася «на бідність, голод та злидні для мільйонів українців», пояснив Генсек.

Він вкотре закликав «працювати разом, щоб створити умови для досягнення миру відповідно до Статуту ООН та міжнародного права», тобто відновлення територіальної цілісності України в міжнародного визнаних кордонах.

ЗМІ підтвердили плани Пентагону передати Україні системи Patriot

Міністерстві оборони США підтвердило намір передати Україні системи протиракетної оборони Patriot. Про це у своєму Twitter повідомляє кореспондентка «Голосу Америки» у Пентагоні Карла Бабб.

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За словами представниці ЗМІ, неназваний високопосадовець заявив, що офіційно про рішення щодо ПРО можуть оголосити вже цього тижня.

«Представник оборонного відомства США підтвердив, що Пентагон готується відправити батарею Patriot в Україну, щоб допомогти захистити країну від російських ракет», – розповіла Бабб.

Журналістка також вказала, що план передачі спершу має бути погоджений главою Міноборони Ллойдом Остіном, а потім президентом Сполучених Штатів Джо Байденом.

Ворожі «Шахеди» атакували столицю та Київську область

Київська область на світанку опинилась під обстрілами: населені пункти атакували «дрони-камікадзе». Місцеві Телеграм-канали повідомляли про вибухи в Обухові та Українці.

Згодом вибухи прогриміли у Києві. Мер столиці Віталій Кличко підтвердив ворожі атаки у Шевченківському районі. Також Кличко заявив, що у Київській області та над столицею ППО збила 10 ворожих дронів.

Також за наявною інформацією, на Борщагівці вдалося знешкодити ворожий «Шахед».