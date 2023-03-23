Кінь, але без Щорса. Мінкульт вигадав, як декомунізувати відомий київський пам'ятник

Міністр культури та інформаційної політики переконаний, що пам'ятник Миколі Щорсу у Києві потребує змін

У Мінкульті вирішили взятись за демонтаж пам'ятника Миколі Щорсу в Києві, втім поки що невідомо, яким саме чином це робитимуть – повністю чи частково. Очільник відомства, Олександр Ткаченко, запропонував залишити бронзового коня на постаменті, а от радянського діяча – зняти з сідла. Про це він повідомив в інтерв'ю РБК-Україна.

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Остання версія, яку він нібито чув «з розряду щирих пропозицій»: «Давайте коня залишимо, а Щорса приберемо». Річ у тім, що кінь вважається художнім твором, визнаним багатьма мистецтвознавцями. Однак остаточного рішення щодо долі пам'ятника ще не ухвалено.

Міністр культури та інформаційної політики переконаний, що кінь хороший, тому його треба залишити в спокої, і не демонтувати.

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«Ми не можемо просто сказати, що є пам'ятник, перенесіть його. За всіх нюансів війни ми повинні виховувати у собі повагу до закону і розуміння того, що ми не варвари. Кінь же хороший», – додав Ткаченко.

Пам'ятник Миколі Щорсу – пам'ятник у Києві, встановлений 30 квітня 1954 року на перетині вулиці Симона Петлюри та бульвару Тараса Шевченка з нагоди 300-річчя Переяславської ради. Авторами монументу є скульптори Михайло Лисенко, Микола Суходолов, Василь Бородай та архітектори Олександр Власов і Олексій Заваров. Колишній президент України Леонід Кравчук стверджував, що він позував для пам'ятника у 20-річному віці.

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення Росії українці почали відкидати ворога не тільки від наших фізичних і політичних кордонів, а й з культурного простору. У громадах стартував процес так званої дерусифікації. Місцеві органи самоврядування перейменовують вулиці та демонтують російські пам’ятні знаки, а також радянські – ті, що не були прибрані під час декомунізації.