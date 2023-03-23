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Кінь, але без Щорса. Мінкульт вигадав, як декомунізувати відомий київський пам'ятник

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Кінь, але без Щорса. Мінкульт вигадав, як декомунізувати відомий київський пам'ятник

Міністр культури та інформаційної політики переконаний, що пам'ятник Миколі Щорсу  у Києві потребує змін 

У Мінкульті вирішили взятись за демонтаж пам'ятника Миколі Щорсу в Києві, втім поки що невідомо, яким саме чином це робитимуть – повністю чи частково. Очільник відомства, Олександр Ткаченко, запропонував залишити бронзового коня на постаменті, а от радянського діяча – зняти з сідла. Про це він повідомив в інтерв'ю РБК-Україна.

Остання версія, яку він нібито чув «з розряду щирих пропозицій»: «Давайте коня залишимо, а Щорса приберемо». Річ у тім, що кінь вважається художнім твором, визнаним багатьма мистецтвознавцями. Однак остаточного рішення щодо долі пам'ятника ще не ухвалено.

Міністр культури та інформаційної політики переконаний, що кінь хороший, тому його треба залишити в спокої, і не демонтувати. 

«Ми не можемо просто сказати, що є пам'ятник, перенесіть його. За всіх нюансів війни ми повинні виховувати у собі повагу до закону і розуміння того, що ми не варвари. Кінь же хороший», – додав Ткаченко.

Пам'ятник Миколі Щорсу – пам'ятник у Києві, встановлений 30 квітня 1954 року на перетині вулиці Симона Петлюри та бульвару Тараса Шевченка з нагоди 300-річчя Переяславської ради. Авторами монументу є скульптори Михайло Лисенко, Микола Суходолов, Василь Бородай та архітектори Олександр Власов і Олексій Заваров. Колишній президент України Леонід Кравчук стверджував, що він позував для пам'ятника у 20-річному віці.

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення Росії українці почали відкидати ворога не тільки від наших фізичних і політичних кордонів, а й з культурного простору. У громадах стартував процес так званої дерусифікації. Місцеві органи самоврядування перейменовують вулиці та демонтують російські пам’ятні знаки, а також радянські – ті, що не були прибрані під час декомунізації.

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Теги: Олександр Ткаченко президент самоврядування Україна Леонід Кравчук монумент українці

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