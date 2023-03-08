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Порошенко в ефірі DW неочікувано підтримав Зеленського

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Порошенко в ефірі DW неочікувано підтримав Зеленського
Петро Олексійович виступив на німецькому телебаченні
скріншот з відео

Порошенко також відзначив, що Україні поки що не вистачає зброї для нашої наступальної операції

В німецького телеканалу Deutsche Welle голова опозиційної партії «Європейська Солідарність» закликав не довіряти російській пропаганді щодо ситуації у Бахмуті.

На запитання, чи вважає він правильним рішення України продовжувати захищати місто будь-якою ціною, Порошенко відповів: «Висновок, правильне рішення чи погане, ми можемо зробити лише на основі повної інформації, якою володіють Головнокомандувач Збройних сил України та президент. Я був там протягом цього останнього року більше десятка разів, щоб підтримувати, постачати все для наших Збройних сил. Бахмут – це символ, і ми ведемо бої в Бахмуті вже дев’ять місяців. Крім того, всі повинні розуміти, що це спосіб, як ми можемо зупинити російську наступальну операцію, яка була спланована і публічно оголошена в лютому та березні, і спосіб, як ми зупинимо її, також дуже героїчний».

У відповідь на запитання ведучої щодо повідомлень, ніби ЗСУ були готові відступити і чи президент Зеленський не зловживає своїм військовим керівництвом, змушуючи їх тримати Бахмут, Порошенко став на захист Зеленського: «Хочу звернути увагу, що основним джерелом цієї інформації є російський наратив. І я вважаю це частиною російської пропаганди».

За словами Порошенка, «нам потрібен місяць для підготовки нових українських бригад і для отримання після рішення Рамштайну тисячі озброєних персональних транспортних засобів і бойових танків НАТО».

За словами політика, «це конче необхідно разом із боєприпасами, яких нам не вистачає, зокрема, і в Бахмуті, і ми платимо за це надзвичайно високу ціну. Це допоможе нам наприкінці березня – на початку квітня здійснити нашу наступальну операцію, яка буде надзвичайно важливою і надзвичайно обнадійливою.. І в цій ситуації Бахмут абсолютно необхідний».

Порошенко також відзначив, що Україні поки що не вистачає зброї для нашої наступальної операції: «У цій ситуації я дуже ціную всіх наших партнерів, включаючи Німеччину, які вже постачають зброю. Це життєво важливий фактор нашої перемоги».

«Але будь ласка, робіть це швидше – кожен тиждень затримки є вирішальним фактором для нашої наступальної операції», – наголосив Порошенко.

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Теги: Бахмут відео місто президент політика партії Європейська солідарність Петро Порошенко

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