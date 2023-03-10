Окупанти знищили літак-символ Бахмута (відео)
Пам'ятний МіГ-17 був розташований у південно-західній частині Бахмута
У Бахмуті Донецької області, де наразі точаться найзапекліші бої, російські окупанти знищили літак-пам'ятник МіГ-17. Про це повідомив ексдепутат Київради Андрій Странніков, який нині воює у складі Збройних сил на сході України.
На кадрах з місця події видно, що літак-пам'ятник повністю зруйновано. Поруч лежать тільки уламки МіГа.
Странніков зазначив, що окупанти знищили символ Бахмута, який зустрічав усіх на в'їзді до міста. На тлі цього МіГ-17 українські воїни часто робили світлини та знімали відео з фронту.
Пам'ятник знаходився на південному заході Бахмута у сквері Дружби, який реконструювали за кілька років до повномасштабного вторгнення.
Монумент встановили за радянських часів в пам'ять про курсантів Бахмутського аероклубу – учасників Другої світової війни. Аероклуб функціонував з 1938 по 1941 роки у районі міста, де згодом встановили пам’ятник.
Нагадаємо, що з'явилися супутникові знімки Бахмута після бомбардувань. Зокрема, на знімках можна побачити руйнування важливого моста і споруд.
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