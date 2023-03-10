Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти знищили літак-символ Бахмута (відео)

glavcom.ua
Окупанти знищили літак-символ Бахмута (відео)
Літак-пам'ятник МіГ-17 вважався одним із символів міста Бахмут
фото з відкритих джерел

Пам'ятний МіГ-17 був розташований у південно-західній частині Бахмута

У Бахмуті Донецької області, де наразі точаться найзапекліші бої, російські окупанти знищили літак-пам'ятник МіГ-17. Про це повідомив ексдепутат Київради Андрій Странніков, який нині воює у складі Збройних сил на сході України.

На кадрах з місця події видно, що літак-пам'ятник повністю зруйновано. Поруч лежать тільки уламки МіГа. 

Странніков зазначив, що окупанти знищили символ Бахмута, який зустрічав усіх на в'їзді до міста. На тлі цього МіГ-17 українські воїни часто робили світлини та знімали відео з фронту.

Андрій Странніков на фоні літака-пам'ятника
Андрій Странніков на фоні літака-пам'ятника

Пам'ятник знаходився на південному заході Бахмута у сквері Дружби, який реконструювали за кілька років до повномасштабного вторгнення. 

Монумент встановили за радянських часів в пам'ять про курсантів Бахмутського аероклубу – учасників Другої світової війни. Аероклуб функціонував з 1938 по 1941 роки у районі міста, де згодом встановили пам’ятник.

Нагадаємо, що з'явилися супутникові знімки Бахмута після бомбардувань. Зокрема, на знімках можна побачити руйнування важливого моста і споруд. 

Теги: Бахмут монумент літак окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Росіяни накрили з «Ураганів» Костянтинівку, є поранені (фото)
Росіяни накрили з «Ураганів» Костянтинівку, є поранені (фото)
Енергетики ДТЕК повернули світло для 28 тисяч родин Дніпропетровщини та Донеччини
Енергетики ДТЕК повернули світло для 28 тисяч родин Дніпропетровщини та Донеччини
Міноборони назвало стратегічні цілі росіян в Україні
Міноборони назвало стратегічні цілі росіян в Україні
Окупанти знищили літак-символ Бахмута (відео)
Окупанти знищили літак-символ Бахмута (відео)
Скільки «Кинджалів» Росія вже випустила по Україні: Повітряні сили назвали цифри
Скільки «Кинджалів» Росія вже випустила по Україні: Повітряні сили назвали цифри
Зеленський посмертно нагородив легендарного воїна Да Вінчі (відео)
Зеленський посмертно нагородив легендарного воїна Да Вінчі (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
97K
Навіщо РФ вдарила по Україні ракетами 9 березня? ISW назвав неочікувану причину
13K
10 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12K
Перешкоджав обороні аеропорту в Гостомелі. Суд арештував ексдиректора «Антонова»
12K
Масштабна повітряна тривога тривала більше години
9577
Поліція Данії визначила яхту, яка може бути причетною до підриву «Північних потоків»
7924
Як велися таємні переговори, що зупинили штурм «Азовсталі»: деталі від CNN

Новини

«Угруповання Вагнера практично більше не існує» – спікер ЗСУ Череватий
Сьогодні, 16:22
Зеленський призначив нового заступника командувача Нацгвардії
Вчора, 20:57
Столиця відновлює теплопостачання після атаки РФ: 300 будинків вже з опаленням
Вчора, 15:44
Окупанти вичерпають запас боєприпасів за 2-3 місяці – Генштаб
Вчора, 06:58
Окупанти штурмують Бахмут: ЗСУ назвали кількість відбитих за добу атак
7 березня, 06:32
Ворог намагається перейти в наступ на двох південних напрямках – Генштаб
6 березня, 06:44

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту