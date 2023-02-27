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Чи вплине на атаки по Україні пошкодження літака А-50: роз’яснення Повітряних сил

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Чи вплине на атаки по Україні пошкодження літака А-50: роз’яснення Повітряних сил
У Кремлі та Білорусі не підтвердили інформацію про пошкодження літака А-50
фото ілюстративне

Літаків А-50 у Росії є дев'ять

Інформація про вибухи на військовому аеродромі Мачулищі під Мінськом та пошкодження російського літака А-50 є гарною новиною, однак це не вплине на можливість росіян атакувати надалі Україну ракетами та дронами-камікадзе. Про це заявив спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Ігнат зазначив, що можливості окупантів атакувати Україну ракетами і «Шахедами», на жаль, не зміняться після пошкодження літака на аеродромі в Білорусі, тому що цих літаків у них є близько дев’яти, а модернізованих – половина від цієї кількості.

«Але, безумовно, для України це гарна новина, що тут говорити. Цей літак постійно в повітрі, проводить радіолокаційну розвідку, сканує територію, коли працюють наші засоби ППО, виявляє їхнє місцезнаходження, відстежує зліт, посадку та напрямки руху нашої авіації», – зазначив він.

А-50 – може застосовуватися для виявлення та супроводження повітряних та надводних цілей, оповіщення командних пунктів автоматизованих систем управління видів збройних сил про повітряну та надводну обстановку, застосовуватися для управління літаками винищувальної та ударної авіації при їх наведенні на повітряні, наземні та морські цілі, а також служити повітряним командним пунктом.

Нагадаємо, за повідомленнями ЗМІ, у ніч на 26 лютого і вранці на військовому аеродромі «Мачулищі» в Білорусі пролунало кілька вибухів. Згодом стало відомо, що пошкоджено російський військово-транспортний літак та снігоприбиральну техніку.

Незабаром з'явилися повідомлення про те, що у другій половині дня повністю вичистили чат міського селища Мачулищі – видалено абсолютно всі повідомлення про звуки вибухів на військовому аеродромі вночі і вранці, силовиків зі зброєю і в бронежилетах, постах ДАІ, що раптово з'явилися, перевірку авто і документів водіїв, а також про машини внутрішніх військ.

Міноборони Білорусі та РФ не коментують повідомлення про вибухи у Мачулищах. Оператор телефону довіри білоруського військового відомства заявив журналісту видання «Дзеркало», що на аеродромі були звуки «бавовни», але «нічого страшного не сталося».

Теги: війна росія Білорусь Україна

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