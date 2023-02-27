Чи вплине на атаки по Україні пошкодження літака А-50: роз’яснення Повітряних сил
Літаків А-50 у Росії є дев'ять
Інформація про вибухи на військовому аеродромі Мачулищі під Мінськом та пошкодження російського літака А-50 є гарною новиною, однак це не вплине на можливість росіян атакувати надалі Україну ракетами та дронами-камікадзе. Про це заявив спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
Ігнат зазначив, що можливості окупантів атакувати Україну ракетами і «Шахедами», на жаль, не зміняться після пошкодження літака на аеродромі в Білорусі, тому що цих літаків у них є близько дев’яти, а модернізованих – половина від цієї кількості.
«Але, безумовно, для України це гарна новина, що тут говорити. Цей літак постійно в повітрі, проводить радіолокаційну розвідку, сканує територію, коли працюють наші засоби ППО, виявляє їхнє місцезнаходження, відстежує зліт, посадку та напрямки руху нашої авіації», – зазначив він.
Нагадаємо, за повідомленнями ЗМІ, у ніч на 26 лютого і вранці на військовому аеродромі «Мачулищі» в Білорусі пролунало кілька вибухів. Згодом стало відомо, що пошкоджено російський військово-транспортний літак та снігоприбиральну техніку.
Незабаром з'явилися повідомлення про те, що у другій половині дня повністю вичистили чат міського селища Мачулищі – видалено абсолютно всі повідомлення про звуки вибухів на військовому аеродромі вночі і вранці, силовиків зі зброєю і в бронежилетах, постах ДАІ, що раптово з'явилися, перевірку авто і документів водіїв, а також про машини внутрішніх військ.
Міноборони Білорусі та РФ не коментують повідомлення про вибухи у Мачулищах. Оператор телефону довіри білоруського військового відомства заявив журналісту видання «Дзеркало», що на аеродромі були звуки «бавовни», але «нічого страшного не сталося».
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