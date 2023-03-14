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Губернатор Флориди назвав війну «територіальною суперечкою». МЗС відреагувало

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Губернатор Флориди назвав війну «територіальною суперечкою». МЗС відреагувало
фото ілюстративне

Також Десантіс виступив проти надання ЗСУ F-16 та ракет великої дальності

Потенційний конкурент Дональда Трампа на виборах президента США у 2024 році, губернатор штату Флорида республіканець Рон Десантіс заявив. що допомога України у розв’язаній Росією повномасштбаній війні «не в інтересах Сполучених Штатів». Про це він заявив на телеканалі FoxNews.

Також Десантіс виступив проти надання ЗСУ F-16 та ракет великої дальності.

«Хоча США мають багато життєво важливих національних інтересів – захист наших кордонів, подолання кризи боєготовності наших збройних сил, досягнення енергетичної безпеки та незалежності, а також перевірка економічної, культурної та військової могутності Комуністичної партії Китаю — подальше втягування в територіальну суперечку між Україною та Росією не є одним з них», – заявив він.

В українському міністерстві зовнішніх справ вже відреагували на даний інцидент.

«Ми впевнені, що як колишній військовий, відправлений у зону бойових дій, губернатор Рон Десантіс знає різницю між «суперечкою» та війною. Ми запрошуємо його відвідати Україну, щоб глибше зрозуміти повномасштабне вторгнення Росії та загрози, які воно становить для інтересів США», – написав речник МЗС Олег Ніколенко.

Нагадаємо, раніше глава МЗС Нідерландів назвав єдиний спосіб завершення війни в Україні.

Теги: США війна МЗС росія Україна

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