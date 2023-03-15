Снайпер-ґвалтівник українських дітей у Росії став «героєм» (фото)

Військовослужбовця 15-ї окремої мотострілецької бригади Євгена Чорнокнижного 1994 року народження ЗСУ вже ліквідували

Експерти з Osint Бджоли розшукали родичів одного з двох російських снайперів, які зґвалтували чотирирічну дівчинку та її матір на очах у її батька у Броварському районі Київщини.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Військовослужбовця 15-ї окремої мотострілецької бригади Євгена Чорнокнижного 1994 року народження ЗСУ вже ліквідували, зауважують експерти з Osint Бджоли. Проте вдома з нього зробили справжнього героя. У школі, де він навчався, Чорнокнижному навіть встановили меморіальну дошку.

Стверджується, що педофіл «героїчно загинув під час виконання воїнського обов'язку під час «спецоперації» з «денацифікації» на території України». Чорнокнижному навіть вручили посмертно орден мужності.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, Україна звинуватила двох російських військових у сексуальному насильстві над чотирирічною дівчинкою та груповому зґвалтуванні її матері під дулом пістолета на очах у її батька.