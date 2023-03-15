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Снайпер-ґвалтівник українських дітей у Росії став «героєм» (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Снайпер-ґвалтівник українських дітей у Росії став «героєм» (фото)
Чорнокнижному навіть вручили посмертно орден мужності
фото: Osint Бджоли

Військовослужбовця 15-ї окремої мотострілецької бригади Євгена Чорнокнижного 1994 року народження ЗСУ вже ліквідували

Експерти з Osint Бджоли розшукали родичів одного з двох російських снайперів, які зґвалтували чотирирічну дівчинку та її матір на очах у її батька у Броварському районі Київщини.

Військовослужбовця 15-ї окремої мотострілецької бригади Євгена Чорнокнижного 1994 року народження ЗСУ вже ліквідували, зауважують експерти з Osint Бджоли. Проте вдома з нього зробили справжнього героя. У школі, де він навчався, Чорнокнижному навіть встановили меморіальну дошку.

Снайпер-ґвалтівник українських дітей у Росії став «героєм» (фото) фото 1

Стверджується, що педофіл «героїчно загинув під час виконання воїнського обов'язку під час «спецоперації» з «денацифікації» на території України».  Чорнокнижному навіть вручили посмертно орден мужності.

Нагадаємо,  Україна звинуватила двох російських військових у сексуальному насильстві над чотирирічною дівчинкою та груповому зґвалтуванні її матері під дулом пістолета на очах у її батька.

Теги: Україна педофіл бджоли орден снайпер Київщина зґвалтування війна окупанти

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