США продовжать надавати підтримку Україні в «історичних» розмірах – Білий дім

Сполучені Штати Америки збираються і далі допомагати Україні у великих масштабах

Із заявою про продовження надання Україні підтримки в історичних обсягах виступила у Вашингтоні речниця Білого дому Карін Жан-П’єр. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на власного кореспондента.

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«Ми продовжимо надавати історичні обсяги допомоги у сфері безпеки, як ми і робили. А також добиватися того, щоби вони мали все потрібне для подальшої боротьби за свою демократію й свободу», – наголосила речниця.

Карін Жан-П’єр зауважила, що не лише Сполученим Штатам Америки, а й усім країнам земної кулі важливо докладати всіх можливих зусиль, аби допомогти Україні. За словами, речниці, у цьому аспекті ситуація залишається незмінною.

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У відповідь на запитання про те, чи відбувався контакт Польщі із США напередодні заяви президентом Дудою про підготовку до передачі МіГ-29, Жан-П’єр повідомила, що Вашингтон був ознайомлений з цією інформацією.

«Ми продовжуємо тісно співпрацювати з нашими союзниками й партнерами, включно з Польщею, у наданні допомоги Україні», – додала речниця.

Нагадаємо, що раніше Білий дім підтримав рішення Польщі про надання винищувачів Україні.

«Це (надання літаків Україні – «Главком») є суверенними рішеннями будь-якої країни, і ми поважаємо ці суверенні рішення», – відреагував представник адміністрації США.

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Нагадаємо, що раніше президент Польщі пообіцяв, що перші винищувачі МіГ-29 доставлять в Україну найближчими днями.