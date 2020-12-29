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    Киян попередили про небезпеку: у місті густий туман і сильний вітер

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    Погода у Києві погіршилась - Киян попередили про небезпеку: у місті густий туман і сильний вітер
    Погода у Києві погіршилась
    Фото з відкритих джерел

    У Києві оголошено штормове попередження

    У вівторок, 29 грудня, вранці у Києві туман, погіршення метеорологічної дальності видимості до 500 м і менше (І рівень небезпеки, жовтий). Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    Протягом дня очікується посилення швидкості вітру до 15-24 м/с.

    Водіям під час керування автомобілем у тумані слід дотримуватися наступних порад:

    • знизити швидкість руху;
    • при наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
    • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
    • при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
    • уникати різких маневрів на дорозі.

    Також нагадуємо основні рекомендації, яких слід дотримуватись мешканцям міста під час сильного вітру:

    • усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
    • якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
    • у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;
    • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

    При падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

    Як повідомлялося, вранці 29 грудня Київ знаходиться на 15 місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря.

    Теги: прогноз погоди Київ Укргідрометцентр вітер негода
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