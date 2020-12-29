Киян попередили про небезпеку: у місті густий туман і сильний вітер

У Києві оголошено штормове попередження

У вівторок, 29 грудня, вранці у Києві туман, погіршення метеорологічної дальності видимості до 500 м і менше (І рівень небезпеки, жовтий). Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Протягом дня очікується посилення швидкості вітру до 15-24 м/с.

Водіям під час керування автомобілем у тумані слід дотримуватися наступних порад:

знизити швидкість руху;

при наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі.

Також нагадуємо основні рекомендації, яких слід дотримуватись мешканцям міста під час сильного вітру:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

При падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

Як повідомлялося, вранці 29 грудня Київ знаходиться на 15 місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря.