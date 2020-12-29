Киян попередили про небезпеку: у місті густий туман і сильний вітер
У Києві оголошено штормове попередження
У вівторок, 29 грудня, вранці у Києві туман, погіршення метеорологічної дальності видимості до 500 м і менше (І рівень небезпеки, жовтий). Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Протягом дня очікується посилення швидкості вітру до 15-24 м/с.
Водіям під час керування автомобілем у тумані слід дотримуватися наступних порад:
- знизити швидкість руху;
- при наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
- при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
- уникати різких маневрів на дорозі.
Також нагадуємо основні рекомендації, яких слід дотримуватись мешканцям міста під час сильного вітру:
- усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
- якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
- у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;
- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.
При падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.
Як повідомлялося, вранці 29 грудня Київ знаходиться на 15 місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря.