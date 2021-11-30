Організатор «путчу 1 грудня»: є два сценарії Зеленського щодо акції
Гудименко: «Якщо Зеленський ухвалюватиме рішення про введення якогось стану, то робитиме це прямо в парламенті»
Президент Володимир Зеленський під час свого виступу у Верховні Раді 1 грудня може оголосити про введення в країні надзвичайного або воєнного стану, який, окрім іншого, дозволяє розганяти масові зібрання громадян. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив Юрій Гудименко, один із лідерів партії «Демократична сокира» та організатор «путчу 1 грудня».
«За моєю інформацію з двох джерел, він (президент Зеленський - ред.) всерйоз розглядає цю можливість, тобто ввести або надзвичайний, або воєнний стан. Але що там з анонсованим «держпереворотом»? Абсолютно нічого. Жодних затримань. Мені здається, що суспільство зрозуміло, що президент і в цей раз їм просто збрехав. 90% того, що робить президент – це абсолютна імпровізація. Мені здається, що якщо він ухвалюватиме рішення про введення якогось стану, то робитиме це прямо в парламенті», – переконаний активіст.
Гудименко трохи іронічно сподівається, що Зеленський під час виступу у парламенті оголосить про звільнення голови Офісу президента Андрія Єрмака і активістам не доведеться збиратися на Майдані.
«Я дуже сподіваюся, що він вийде і скаже, що звільнить Андрія Єрмака. У цьому випадку ми збираємося (на Майдані) і кажемо, що умову ультиматиму виконано, ми розходимося, крапка. Принаймні рішення президента означатиме, що він хоче досидіти свій термін без великих соціальних заворушень», – зазначив один із лідерів партії «Демократична сокира».
Нагадаємо, нардеп від фракції «Слуга народу» Данило Гетманцев розповів про що президент Володимир Зеленський планує говорити у середу під час послання до Верховної Ради.
Як відомо, президент Володимир Зеленський звернеться до Верховної Ради з посланням 1 грудня.
Традиційно темою звернення глави держави до парламенту є зовнішнє та внутрішнє становище України. На виступ президента запросили представників громадськості.
До слова, перший віцеспікер і представник президентської партії Олександр Корнієнко заявив, що 1 грудня будівлю Ради, усі входи та виходи до неї можуть заблокувати. Також він каже, що у середу до Києва масово звозитимуть людей і що учасникам протестів пропонують по тисячі гривень на день за участь у «держперевороті».
Нагадаємо, 26 листопада під час пресмарафону президент України Володимир Зеленський заявив, що Рінат Ахметов разом зі своїм оточенням може готувати державний переворот в Україні
На вечір 1 грудня об’єднання громадських організацій «Рух опору капітуляції» скликає Майдан у Києві. Він має підвести підсумки оголошеному 21 листопада на Банковій ультиматуму президенту Володимиру Зеленському.
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