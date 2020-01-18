Киян просять пересісти на громадський транспорт через забруднення повітря



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Києві після новорічних свят спостерігається погіршення стану повітря через погодні умови

У зв’язку зі стрімким збільшенням кількості транспортних засобів після закінчення новорічних свят, сухої, практично безвітряної погоди, температурної інверсії, не відбувається вертикальне розсіювання зважених часток і забруднюючих речовин, які накопичуються у приземному шарі атмосфери.

Про це інформують в Управлінні екології та природних ресурсів КМДА.

Так, згідно даних ЦГО ім. Б. Срезневського за 16 січня 2020 року, зафіксовані перевищення середньодобових концентрацій забруднюючих речовин діоксиду азоту та діоксиду сірки в місцях скупчення автомобільного транспорту (пл. Бессарабська, пл. Деміївська, бульвар Лесі Українки)

За прогнозами Укргідрометцентру, погодні умови сприяють накопиченню шкідливих часток. Усе зміниться після випадання опадів, посиленням вітру і зниженням температури.

Альтернативним і найкращим шляхом для зниження забруднення повітря в такі періоди є мінімізація використання приватного транспорту, а натомість – використання громадського транспорту, особливо в години пік.

Фахівці радять уникати прогулянок біля автомобільних магістралей, проводити вологе прибирання та збільшити кількість споживання води.

Нагадуємо, що у Києві влаштують систему моніторингу атмосферного повітря. Київська міська рада підтримала виділення в бюджеті коштів на побудову систему моніторингу. Тепер столиця розпочинає імплементувати положення Директиви ЄС 2008/50 та 827 Постанови Кабінету Міністрів України.

У 2020 році будуть побудовані перші чотири пости моніторингу атмосферного повітря на лівому березі Києва, також розпочнеться будівництво