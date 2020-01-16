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    У Києві нові назви можуть отримати низка вулиць і бібліотек (список)

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    У Києві нові назви можуть отримати низка вулиць і бібліотек (список)

    Відповідні перейменування мають розглянути на пленарному засіданні Київради

    На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань культури, туризму та інформаційної політики депутати підтримали нові назви для низки столичних вулиць.

    Про це повідомляє пресслужба Київради.

    Зокрема пропонується перейменувати:

    • вулицю Костянтина Заслонова на вулицю Амет-Хана Султана у Дарницькому районі;
    • вулицю Курнатовського на вулицю Остафія Дашкевича у Дніпровському та Деснянському районах;
    • вулицю Сормовську на вулицю Ісмаїла Гаспринського у Дарницькому районі;
    • вулицю Пожарського на вулицю Дмитра Багалія у Дніпровському районі;
    • вулицю Мініна на вулицю Олександра Лазаревського у Дніпровському районі.

    Окрім того, нові назви можуть отримати і деякі столичні бібліотеки. Зокрема, закладу ім. Матросова в Шевченківському районі пропонується присвоїти ім'я відомого дитячого письменника Анатолія Костецького.

    Змінити назви можуть і три бібліотеки для дітей у Солом'янському районі: 

    • П. Вершигори на бібліотеку Є. Гуцала;
    • В. Кудряшова на бібліотеку В. Нестайка;
    • О. Пироговського на бібліотеку «Преображенська».

    Відповідні перейменування мають розглянути на пленарному засіданні Київради.

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