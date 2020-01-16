У Києві нові назви можуть отримати низка вулиць і бібліотек (список)
Відповідні перейменування мають розглянути на пленарному засіданні Київради
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань культури, туризму та інформаційної політики депутати підтримали нові назви для низки столичних вулиць.
Про це повідомляє пресслужба Київради.
Зокрема пропонується перейменувати:
- вулицю Костянтина Заслонова на вулицю Амет-Хана Султана у Дарницькому районі;
- вулицю Курнатовського на вулицю Остафія Дашкевича у Дніпровському та Деснянському районах;
- вулицю Сормовську на вулицю Ісмаїла Гаспринського у Дарницькому районі;
- вулицю Пожарського на вулицю Дмитра Багалія у Дніпровському районі;
- вулицю Мініна на вулицю Олександра Лазаревського у Дніпровському районі.
Окрім того, нові назви можуть отримати і деякі столичні бібліотеки. Зокрема, закладу ім. Матросова в Шевченківському районі пропонується присвоїти ім'я відомого дитячого письменника Анатолія Костецького.
Змінити назви можуть і три бібліотеки для дітей у Солом'янському районі:
- П. Вершигори на бібліотеку Є. Гуцала;
- В. Кудряшова на бібліотеку В. Нестайка;
- О. Пироговського на бібліотеку «Преображенська».
Відповідні перейменування мають розглянути на пленарному засіданні Київради.