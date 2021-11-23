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    Влада радикально бореться з незаконною парковкою в центрі Києва (фото, відео)

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    Бетонні блоки встановлюють на Бессарабському проїзді - Влада радикально бореться з незаконною парковкою в центрі Києва (фото, відео)
    Бетонні блоки встановлюють на Бессарабському проїзді
    фото: «Київ оперативний»

    Водії демонтували на Бессарабці антипаркувальні стовпчики

    Столична влада вдалася до радикальних дій у боротьбі з незаконною парковкою на Бессарабці. Поряд із антипаркувальними стовпчиками комунальники встановили бетонні блоки. Про це повідомляє «Київ оперативний».

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    Влада радикально бореться з незаконною парковкою в центрі Києва (фото, відео)
    Влада радикально бореться з незаконною парковкою в центрі Києва (фото, відео)
    Влада радикально бореться з незаконною парковкою в центрі Києва (фото, відео)
    фото: «Київ оперативний»

    Як відомо, з 9 листопада Бессарабський проїзд став пішохідною зоною.

    Тут були встановлені антипаркувальні стовпчики. Але деякі водії демонтували їх, заїжджали на Бессарабський проїзд і ставили там свої автівки. Такі дії були зафіксовані на відео.

    Як повідомлялося, з 9 листопада рух автотранспорту від бул. Тараса Шевченка до вул. Басейної дозволяється лише через вул. Велику Васильківську та Павла Скоропадського. При цьому створюється нова додаткова паркувальна зона на вулиці Басейній від вул. Павла Скоропадського до Бессарабської площі.

    Заїзд на Бессарабський проїзд з боку вулиці Басейної передбачено відкривати у нічний час для обслуговування балансових територій працівниками відповідальних комунальних підприємств.

    Тоді ж рекомендується проводити логістичні операції для потреб Бессарабського ринку.

    Нагадаємо, що в рамках реалізації комплексної схеми організації дорожнього руху на Бессарабській площі, вул. Басейній та Крутому узвозі влаштовано велосипедну інфраструктуру, впорядковано дорожній рух та паркувальні зони.

    Теги: Київ дороги автомобіль парковка
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    Влада радикально бореться з незаконною парковкою в центрі Києва (фото, відео)