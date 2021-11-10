На Бессарабці нова схема руху транспорту: що змінилося

Рух автотранспорту від бул. Тараса Шевченка до вул. Басейної дозволяється лише через вул. Велику Васильківську та Павла Скоропадського

Патрульні просять водіїв взяти до уваги нову схему руху на Бессарабці

Запроваджено зміни в організації дорожнього руху на Бессарабському проїзді в Києві. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

«На Бессарабській площі, вулиці Басейній та Крутому узвозі впроваджено нову схему організації дорожнього руху Бессарабським проїздом. Віднині рух транспортних засобів від бульвару Тараса Шевченка до вулиці Басейної дозволяється лише через вулицю Велику Васильківську та Павла Скоропадського», – йдеться в повідомленні.

Як повідомив на своїй сторінці у Facebook Олександр Густєлєв, якого мер Києва Віталій Кличко звільнив з посади заступника голови Київської міської держадміністрації, з 9 листопада Бессарабський проїзд став пішохідною зоною.

«Рух автотранспорту від бул. Тараса Шевченка до вул. Басейної дозволяється лише через вул. Велику Васильківську та Павла Скоропадського. При цьому створюється нова додаткова паркувальна зона на вулиці Басейній від вул. Павла Скоропадського до Бессарабської площі», – повідомив він.

За його словами, заїзд на Бессарабський проїзд з боку вулиці Басейної передбачено відкривати у нічний час для обслуговування балансових територій працівниками відповідальних комунальних підприємств.

Тоді ж рекомендується проводити логістичні операції для потреб Бессарабського ринку.

Нагадаємо, що в рамках реалізації комплексної схеми організації дорожнього руху на Бессарабській площі, вул. Басейній та Крутому узвозі влаштовано велосипедну інфраструктуру, впорядковано дорожній рух та паркувальні зони.