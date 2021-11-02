На столичній вулиці замість запаркованих автівками смуг з’явилися велодоріжки (фото)

Нові велосмуги є частиною майбутніх магістральних веломаршрутів

На вул. Січових Стрільців у Києві нова схема організації дорожнього руху. Замість запаркованих автомобілями правих смуг тут з’явилися велосипедні смуги. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Олександр Густєлєв.

«Вулиця Січових Стрільців – важлива магістраль загальноміського значення. Проте запаркована права смуга руху і, як наслідок, рух однією смугою замість двох призводили до постійних заторів. Відтепер на вулиці діє нова схема організації дорожнього руху. Автомобілісти і надалі мають по дві смуги у кожному напрямку. Але ми звузили ширину смуг руху із 3,75 м до нормативних 3 м та додали велосипедну смугу завширшки півтора метра. Таким чином, більше немає місця для паркування автомобілів у правих крайній смугах. Тож тепер для руху працюватиме не одна смуга, як раніше, а обидві», – зазначив Густєлєв.

Також на вул. Січових Стрільців влаштували коробчасту розмітку, завдяки чому рух на перехрестях цієї вулиці з вул. Обсерваторною, вул. Некрасівською та Кудрявським узвозом стане більш впорядкованим.

Заступник голови КМДА звернув увагу, що нова велосипедна інфраструктура на вул. Січових Стрільців невдовзі поєднається із наявною на вулицях Ярославів Вал, Рейтарська та Велика Житомирська. Крім того, нові велосмуги є частиною майбутніх магістральних веломаршрутів «Куренівка-Центр» та «Нивки-Центр».

Густєлєв нагадав, що наприкінці жовтня завдяки перерозподілу дорожнього простору на вул. Солом’янській замість трьох автомобільних смуг по 4 метри було влаштовано смугу громадського транспорту шириною 3,5 м, дві автомобільні смуги по 3 м та смугу для велосипедистів завширшки 1,5 м.

Як повідомлялося, за 10 місяців цього року веломережа Києва збільшилася на 76,2 км.