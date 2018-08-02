Киянин самовільно на землі вартістю 12 млн грн збудував автостоянку



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Прокуратура у суді вимагає скасувати право власності на самочинно збудовані споруди на вул. Березняківській

Київська місцева прокуратура №4 у судовому порядку вимагає скасувати державну реєстрацію права власності на об’єкти нерухомості, що розташовані на самовільно зайнятій земельній ділянці вартістю понад 12 млн грн на вул. Березняківській,15 у Дніпровському районі столиці. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

У ході розслідування кримінального провадження з'ясувалось, що приватний підприємець всупереч закону незаконно звів на земельній ділянці, що належить до комунальної власності, автостоянку, приміщення для ремонту автомобілів та пункт охорони.

У подальшому на підставі сфальсифікованих документів, поданих до Державного реєстру прав на нерухомість, підприємець зареєстрував за собою право власності на самовільно збудовані об’єкти.

Враховуючи викладене, місцевою прокуратурою до Окружного адміністративного суду міста Києва скеровано позов про скасування незаконного рішення про державну реєстрацію права власності на самочинно збудовані об’єкти. Крім того, на вимогу прокуратури Рішенням Господарського суду міста Києва, залишеним без змін судом апеляційної інстанції, підприємця зобов'язано повернути територіальній громаді спірну ділянку та звільнити її від незаконних будівель і споруд.

Також прокуратурою вживаються заходи для завершення досудового слідства відносно вказаного громадянина за фактом самовільного зайняття земельної ділянки та самовільного будівництва.