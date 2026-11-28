Сьогодні, 28 листопада, російські війська атакували Київ безпілотниками. У столиці пролунали вибухи, а згодом стало відомо про влучання в об'єкт критичної інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

О 13:48 міський голова повідомив про вибухи в столиці на тлі атаки російських БпЛА. Він закликав киян перебувати в безпечних місцях. Згодом, о 14:04, Кличко підтвердив влучання в один з об'єктів критичної інфраструктури міста.

За словами мера, фахівці оперативно з'ясовують ступінь пошкоджень. Через наслідки атаки в окремих районах столиці можливі перебої з електро- та водопостачанням. Наразі інформації про масштаби пошкоджень та можливих постраждалих немає.

Нагадаємо, 20 листопада російські війська здійснили масовану атаку на Київ, унаслідок якої пошкоджень зазнали об'єкти критичної інфраструктури, зокрема Подільсько-Воскресенський мостовий перехід, Дарницький та Південний мости. Через обстріл частина мешканців п'яти районів столиці залишилася без електропостачання, а в інших районах запровадили екстрені відключення світла. Також постраждали об'єкти «Київводоканалу», що спричинило проблеми з водопостачанням.

27 листопада тимчасовий виконувач обов'язків начальника Київської міської військової адміністрації Андрій Ткачов повідомив, що столиця готується до можливих тривалих відключень електроенергії, опалення та водопостачання внаслідок російських атак. Міська влада відпрацьовує різні сценарії дій, зокрема організацію підвезення води та роботу бюветних комплексів у разі перебоїв із водопостачанням. Ткачов також зазначив, що в Києві діють близько 1,5 тис. «пунктів незламності», облаштованих у комунальних установах і приватних закладах. За потреби в столиці планують розгорнути додаткові пункти.