Молодий киянин сяде на 13 років за вбивство дружини



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Жінку зі слідами насильницької смерті правоохоронці виявили у ванній кімнаті

Між 25-річним підозрюваним та його дружиною стався конфлікт, у результаті якого він вдарив жінку пляшкою по голові, а потім задушив

Столичним судом оголошено обвинувальний вирок чоловіку, який під час конфлікту вбив свою дружину. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

Злочин стався на початку березня 2018 року. До чергової частини Деснянського управління поліції звернувся чоловік, який повідомив, що його сестра не виходить на зв'язок протягом двох діб. За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група.

Виявилось, що у квартирі зсередини зачинився чоловік зниклої сестри. Почувши, що родичі стукають в двері, зловмисник злякався та вистрибнув з балкону 7-го поверху, залишившись при цьому неушкодженим.

Жінку зі слідами насильницької смерті правоохоронці виявили у ванній кімнаті.

Як з’ясувалося, між 25-річним підозрюваним та його дружиною стався конфлікт, у ході якого він вдарив жінку пляшкою по голові, а потім задушив.

Наразі вироком Деснянського районного суду міста Києва зловмисника визнано винним у вчиненні умисного вбивства та засуджено до 13 років позбавлення волі.

До набрання вироком законної сили суд залишив його під вартою.