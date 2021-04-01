Киянин три роки перебував у полоні «чорних ріелторів» (фото)

Чоловік перебував у списках безвісти зниклих осіб із 2017 року

Правоохоронці затримали групу зловмисників, які аби заволодіти квартирою у столиці, незаконно позбавили волі киянина. Про це повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко, інформує пресслужба столичної поліції.

Потерпілий перебував у списках безвісти зниклих осіб із 2017 року.

«Ми отримали оперативну інформацію про місце перебування розшукуваного у Миколаєві. Під час слідчих дій у помешканні зловмисників виявили 52-річного потерпілого, а також 49-річного киянина, якого, ймовірно, також насильно утримували у будинку. Трьох правопорушників затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це – уродженці Миколаївщини та Запоріжжя 1958, 1974, 1969 років народження», – розповів Крищенко.

Фігурантів доставили до Шевченківського управління столичної поліції для проведення слідчих дій та встановлення ролі кожного. Наразі слідчі готують їм оголошення про підозру.

Слідчі районного управління поліції розслідують кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

«У ході невідкладних слідчих дій до нас звернулася ще одна громадянка, яка повідомила, що ці ж люди шахрайським шляхом заволоділи її помешканням, а саму жінку поселили у приватний будинок одного із сіл Миколаївської області. Наразі ми перевіряємо причетність злочинної групи до цієї шахрайської схеми та до аналогічних злочинів на території України», – додав керівник столичного главку.