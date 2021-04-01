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    Киянин три роки перебував у полоні «чорних ріелторів» (фото)

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    У помешканні зловмисників у Миколаєві правоохоронці виявили 52-річного киянина - Киянин три роки перебував у полоні «чорних ріелторів» (фото)
    У помешканні зловмисників у Миколаєві правоохоронці виявили 52-річного киянина
    Фото: Нацполіція

    Чоловік перебував у списках безвісти зниклих осіб із 2017 року

    Правоохоронці затримали групу зловмисників, які аби заволодіти квартирою у столиці, незаконно позбавили волі киянина. Про це повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко, інформує пресслужба столичної поліції.

    Потерпілий перебував у списках безвісти зниклих осіб із 2017 року.

    «Ми отримали оперативну інформацію про місце перебування розшукуваного у Миколаєві. Під час слідчих дій у помешканні зловмисників виявили 52-річного потерпілого, а також 49-річного киянина, якого, ймовірно, також насильно утримували у будинку. Трьох правопорушників затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це – уродженці Миколаївщини та Запоріжжя 1958, 1974, 1969 років народження», – розповів Крищенко.

    Фігурантів доставили до Шевченківського управління столичної поліції для проведення слідчих дій та встановлення ролі кожного. Наразі слідчі готують їм оголошення про підозру.

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    Киянин три роки перебував у полоні «чорних ріелторів» (фото)
    Киянин три роки перебував у полоні «чорних ріелторів» (фото)
    Киянин три роки перебував у полоні «чорних ріелторів» (фото)
    Киянин три роки перебував у полоні «чорних ріелторів» (фото)
    Киянин три роки перебував у полоні «чорних ріелторів» (фото)

    Слідчі районного управління поліції розслідують кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

    «У ході невідкладних слідчих дій до нас звернулася ще одна громадянка, яка повідомила, що ці ж люди шахрайським шляхом заволоділи її помешканням, а саму жінку поселили у приватний будинок одного із сіл Миколаївської області. Наразі ми перевіряємо причетність злочинної групи до цієї шахрайської схеми та до аналогічних злочинів на території України», – додав керівник столичного главку.

    Теги: Київ кримінал шахрайство нерухомість Андрій Крищенко Миколаїв викрадення кияни
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