ООН: з початку окупації Криму на півострові викрали майже пів сотні людей
В ООН заявили, що жодну особу не було притягнуто до відповідальності через викрадення
Викрадачі застосовували катування, щоб змусити жертв дати показання проти себе або інших, а також як помсту за їхню політичну позицію
Від початку окупації Криму Управління Верховного комісара з прав людини зафіксувало 43 випадки викрадення людей.
«Насильницькі зникнення вчинялися здебільшого у формі викрадення, серед жертв - 39 чоловіків і 4 жінки», – йдеться в довідці, поширеній Моніторинговій місії ООН з прав людини в Україні.
Зазначається, що 11 осіб залишаються зниклими безвісти, а один чоловік заарештований.
«Насильницькі зникнення вчиняли, ймовірно, озброєні групи, такі як «Самооборона Криму» і козацькі групи; представники ФСБ; інші правоохоронні органи, зокрема поліція Криму», – йдеться в документі.
Викрадачі застосовували катування, щоб змусити жертв дати показання проти себе або інших, а також як помсту за їхню політичну позицію.
В ООН додали, що жодну особу не було притягнуто до відповідальності.
До слова, цього тижня Канада запровадила нові санкції проти Росії через окупацію Криму.