ООН: з початку окупації Криму на півострові викрали майже пів сотні людей

В ООН заявили, що жодну особу не було притягнуто до відповідальності через викрадення

Викрадачі застосовували катування, щоб змусити жертв дати показання проти себе або інших, а також як помсту за їхню політичну позицію

Від початку окупації Криму Управління Верховного комісара з прав людини зафіксувало 43 випадки викрадення людей.

«Насильницькі зникнення вчинялися здебільшого у формі викрадення, серед жертв - 39 чоловіків і 4 жінки», – йдеться в довідці, поширеній Моніторинговій місії ООН з прав людини в Україні.

Зазначається, що 11 осіб залишаються зниклими безвісти, а один чоловік заарештований.

«Насильницькі зникнення вчиняли, ймовірно, озброєні групи, такі як «Самооборона Криму» і козацькі групи; представники ФСБ; інші правоохоронні органи, зокрема поліція Криму», – йдеться в документі.

Викрадачі застосовували катування, щоб змусити жертв дати показання проти себе або інших, а також як помсту за їхню політичну позицію.

В ООН додали, що жодну особу не було притягнуто до відповідальності.

До слова, цього тижня Канада запровадила нові санкції проти Росії через окупацію Криму.

Також Австралія ввела нові санкції проти Росії через Крим.