Підозрюваний у побитті Балуха постане перед судом

Колишнього політв'язня Володимира Балуха побили 8 вересня 2020 року вночі у столичному Гідропарку

Прокуратура передала до суду обвинувальний акт у справі побиття Балуха

Дніпровською прокуратурою Києва передано до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка, який у Гідропарку побив ексв'язня Кремля Володимира Балуха.

Про це повідомляє пресслужба міської прокуратури.

За даними слідства, між потерпілим та підозрюваним виник конфлікт, у ході якого останній побив Балуха, якого потім госпіталізували до лікарні.

За результатами судово-медичної експертизи встановлено, що отримані травми відносяться до тяжкого тілесного ушкодження, небезпечного для життя.

Обвинувальний акт за умисне тяжке тілесне ушкодження скеровано до Дніпровського районного суду Києва.

За вчинене чоловіку загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, колишнього політв'язня Володимира Балуха побили 8 вересня 2020 року вночі у столичному Гідропарку.

18 вересня поліція затримала підозрюваного у нанесенні тілесних ушкоджень колишньому в’язню Кремля. Нападником виявися житель столиці 1988 року народження.

19 вересня суд заарештував на два місяці підозрюваного у заподіянні тяжких травм Балуху.

Балух розповів, що чоловік напав на нього після зауваження через державну мову.