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    Киянин вирощував коноплі в орендованому під містом будинку

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    Молодик використовував спеціальне обладнання, аби створити сприятливий для вирощування конопель мікроклімат - Киянин вирощував коноплі в орендованому під містом будинку
    Молодик використовував спеціальне обладнання, аби створити сприятливий для вирощування конопель мікроклімат
    Фото: Нацполіція

    За незаконний посів та вирощування коноплі чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі

    Столичні правоохоронці затримали чоловіка, котрий в орендованому будинку вирощував коноплі.

    29-річний фігурант мешкає у столиці, однак для втілення своїх незаконних планів орендував будинок в одному із сіл Київщини. У ньому він облаштував справжню наркотеплицю: використовував спеціальне обладнання, аби створити сприятливий для вирощування конопель мікроклімат. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

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    Протиправну діяльність зловмисника викрили та задокументували детективи Голосіївського управління поліції спільно із працівниками Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури Києва.

    «Під час проведення санкціонованих обшуків у фігуранта виявили та вилучили рослини, схожі на коноплю. Їх ціна на «чорному» ринку може сягати більше 250 тисяч гривень. Усі речові докази направлені на експертизу», - розповів начальник відділення слідчого відділу Голосіївського управління поліції Сергій Бондар.

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    Киянин вирощував коноплі в орендованому під містом будинку
    Киянин вирощував коноплі в орендованому під містом будинку
    Киянин вирощував коноплі в орендованому під містом будинку

    Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Відомо, що раніше молодик не мав проблем із Законом. Наразі слідчий повідомив йому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання підозрюваному міри запобіжного заходу. 

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