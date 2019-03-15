Організатора потужного міжнародного наркокартелю запроторили до Київського СІЗО
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До громадянина США застосовано екстрадиційний арешт на 40 діб
За клопотанням Київської прокуратури суд застосував екстрадиційний арешт строком на 40 діб до громадянина Сполучених Штатів Америки, котрий перебуває в міжнародному розшуку за обвинуваченням в керуванні потужною злочинною організацією, що налагодила масовий збут наркотичних речовин з використанням популярних месенджерів та соціальних мереж. Про це повідомляє столична прокуратура.
Затримання 34-річного чоловіка відбулося 12 березня 2019 року у Києві співробітниками Служби безпеки України у взаємодії з Департаментом міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури. Одночасно з цим у Державі Ізраїль було проведено масштабну спецоперацією з викриття та затримання інших учасників наркокартелю.
За даними ізраїльської поліції, географія злочинної діяльності наркоторгівців розповсюджувалася на країни Південної та Північної Америки, Європейського союзу, Близького Сходу, Азії та Африки. У синдикат входило понад 13 тисяч осіб, у тому числі контрабандисти, дилери, адміністратори груп у соцмережах.
Відповідно до ухвали суду затриманий у Києві громадянин США перебуватиме під вартою у Київському слідчому ізоляторі до вирішення питання щодо його екстрадиції на запит компетентних органів Держави Ізраїль.