Поліція затримала групу вінничан, яка займалась виготовленням та збутом амфетаміну



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За таке правопорушення затриманим загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна

Слідчі-детективи слідчого управління ГУНП у Вінницькій області спільно з працівниками Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України викрили діяльність злочинного угрупування, яке займалось виготовленням та розповсюдженням амфтаміна.

Про це інформує прес-служба ГУ НП у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

Правоохоронці майже рік документували протиправні дії зловмисників. Затримали їх у Вінниці бійці спцпідрозділу КОРД під час чергового продажу наркотичного порошку.

Усі четверо затримані - вінничани віком 31,38 та 29 років, серед них 29-річна жінка. Один з правопорушників раніше притягувався до кримінальної відповідальності за наркозлочини.

Під час проведення санкціонованого обшуку у помешканні одного з затриманих працівники поліції вилучили близько 500 грам наркотичного порошку, схожого на амфетамін, електронні ваги, колби, пробірки, інше приладдя та прекурсори для його виготовлення.

Вилучена наркотична речовина направлена на експертизу.

Зловмисники затримані у процесуальному порядку. Вирішується питання про оголошення їм про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

Слідчим відділенням поліції розслідується кримінальне провадження за ч.2 ст.307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).