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    СБУ блокувала діяльність міжнародного наркосиндикату з 13 тисяч осіб

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    СБУ блокувала діяльність міжнародного наркосиндикату з 13 тисяч осіб
    Фото: ssu.gov.ua

    За даними ізраїльської поліції, географія злочинної діяльності наркоторгівців розповсюджувалася на країни Південної та Північної Америки, Європейського союзу, Близького Сходу, Азії та Африки

    Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України спільно з поліцією Держави Ізраїль під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України блокували діяльність найбільшої за останнє десятиліття міжнародної мережі Інтернет-торгівлі наркотиками. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

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    Правоохоронці встановили, що у 2017 році громадянин Ізраїля в одному із соціальних месенджерів створив Інтернет-канал для збуту оптових партій наркотичних засобів та психотропних речовин. За кілька років нелегальний бізнес розширився і такі «торговельні майданчики» почали функціонувати в інших соціальних мережах.

    За даними ізраїльської поліції, географія злочинної діяльності наркоторгівців розповсюджувалася на країни Південної та Північної Америки, Європейського союзу, Близького Сходу, Азії та Африки. У синдикат входило понад 13 тисяч осіб, у тому числі контрабандисти, дилери, адміністратори груп у соцмережах.

    12 березня на підставі клопотання про міжнародну допомогу українські правоохоронці затримали главу наркокартелю в Києві, куди він прибув для налагодження «бізнес-зв`язків» з представниками місцевих кримінальних кіл.

    Наразі іноземця передано працівникам Національної поліції України для організації його екстрадиції до країни походження.

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