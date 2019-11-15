Кличко анонсував презентацію нового Генплану Києва



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Кожен киянин зможе побачити, як буде розвиватися його район

Новий Генеральний план столиці буде представлений у середині грудня цього року. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в ефірі радіо «НВ».

«Ми готуємося презентувати громадськості Генеральний план столиці. Кожен киянин зможе побачити, як буде розвиватися його район чи мікрорайон і що планують будувати в столиці», - сказав Кличко, якого цитує пресслужба столичного голови.

За словами мера, велику частину презентації присвятять втіленню інфраструктурних рішень. Перш за все - розвитку громадського транспорту та планам будівництва доріг.

«Нам не потрібно вигадувати щось супернове. Треба брати найкращі приклади, що вже показали свою ефективність і працюють в інших містах світу, - зазначив Кличко. - Це має бути комплексний підхід. І саме його ми прагнемо показати під час презентації нового Генерального плану столиці. Будуть і сесії, присвячені транспорту і дорогам. Ми працюємо над тим, аби удосконалювати роботу громадського транспорту, оновлювати міську інфраструктуру».

Також, як зауважив мер, у новому Генплані окрему увагу звернуть на розбудову паркувального простору.

«Наприклад, у нас є плани зробити великий паркінг під Європейською площею. Також є проєкт паркінгу біля зоопарку. Бо у вихідні там паркуються вздовж дороги і на сусідніх вулицях у два, а іноді й в три ряди. Нам потрібні також перехоплюючі паркінги, щоб люди залишали свої авто на околицях міста і далі їхали громадським транспортом», - наголосив Кличко.

Він зазначив, що сьогодні столична влада наводить лад у цій сфері. На вулицях міста вже працює паркувальна інспекція. Також розроблена карта парковок в центрі столиці.

Раніше Кличко розповів, що Київ працює над Генеральним планом свого розвитку у співпраці з Лейпцигом.