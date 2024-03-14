Кличко анонсував відсторонення директора київського метро після розслідування Bihus.Іnfo

Журналісти Bihus.info оприлюднили розслідування, у якому йшлося, що розбудовою метрополітену активно займаються рідні самого Брагінського

Начальника Київського метрополітену Віктора Брагінського, який перебуває на посаді майже 10 років, буде звільнено. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив на своєму каналі у Telegram.



«Злий вечір. З неприємними, скажемо так, відкриттями для мене… Висновок. Віктор Брагінський буде відсторонений від виконання обовʼязків директора столичного метро. Або не пручатиметься і сам напише заяву на звільнення», – написав Кличко.

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Кличко зазначив, що далі фактами, оприлюдненими в розслідуванні журналістів Bihus.Info мають займатися правоохоронні органи.

«З філософського: всім в душу не заглянеш. Але, коли тобі брешуть в очі, а за спиною дістають кроликів з капелюха, – виглядає це надто погано. І не тільки по відношенню до мене особисто, а по відношенню до киян», – додав мер.

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Як відомо, сьогодні, 14 березня, з’явилося розслідування Bihus.Info, в якому журналісти розглянули дороге майно родини директора КП «Київський метрополітен» Віктора Брагінського.

Журналісти розібрали декларації чиновника та порахували нове майно його рідних. У результаті з'ясувалося, що на матір Брагінського оформлено дві двокімнатні квартири у ЖК White Lines, придбані у січні 2024 року. Кожна з них коштує від 10 млн грн, але жінка відмовилась пояснити, звідки у неї такі гроші.

Водночас колишня дружина фігуранта сюжету Ольга Брагінська придбала двокімнатну квартиру у ЖК «Річмонд» за три мільйони гривень. За даними Bihus.Info, вони досі проживають спільно. Крім того, Брагінська володіє ділянкою за $760 тисяч у елітному селищі Козин.

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До того ж кілька років тому Брагінський продав власній сестрі за 2 млн грн землю у Київський області, яка коштувала удесятеро дешевше.

Вартість усього незадекларованого майна дорівнює офіційній зарплаті Брагінського за останні 40 років – 52 млн гривень.

Нагадаємо, у липні 2014 року Віталій Кличко призначив Віктора Брагінського начальником Київського метрополітену. Це комунальне підприємство віднесене до сфери управління КМДА. Керівника Київського метрополітену призначає київський міський голова за результатами конкурсу.