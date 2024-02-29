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Скандал у Фінляндії: фірма, яка наймала збирачів лісових ягід, могла торгувати людьми

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Скандал у Фінляндії: фірма, яка наймала збирачів лісових ягід, могла торгувати людьми
Підприємця з Фінляндії звинуватили у торгівлі людьми
фото: Yle

Фінського бізнесмена, який завозив до країни збирачів ягід, звинуватили у торгівлі людьми

Фінська прокуратура висунула звинувачення у торгівлі людьми проти ексдиректора Polarica Marjanhankinta Oy Юккі Крісто та його таїландського бізнес-партнера Калякорна Пхонгпхітіа. Фірма займалася запрошенням до країни з Таїланду збирачів ягід. Про це пише видання Yle.

«Справа стосується тайських збирачів ягід, які були залучені до примусової праці, включаючи збір лісових ягід в умовах, що порушують людську гідність. Злочини були скоєні у 2022 році в різних частинах Фінляндії. Працівники були набрані в різних районах Таїланду», – зазначає видання.

Видання зазначає, що звинувачення висунуті за 77 пунктами в торгівлі людьми за обтяжливих обставин. Восени 2022 року Polarica Marjanhankinta Oy повідомила про арешт керівника фірми Юккі Крісто. Незабаром він залишив свою посаду. 

У причетності до справи також підозрюють урядового радника Оллі Сорайнена, який брав участь у підготовці закону про ягоди як високопоставлений чиновник Міністерства праці та економіки. Його підозрюють у одержанні хабара та зловживанні службовим становищем.

За даними поліції, досудове розслідування з'ясовувало, які саме вигоди міг вимагати державний службовець і чи могли ці вигоди вплинути на службову діяльність, у тому числі на підготовку закону. Розслідування щодо Сорайнена ще триває. При цьому Оллі Сорайнен заперечує, що скоїв злочин.

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Теги: прокуратура бізнес арешт чиновник розслідування злочин біженці

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