Ухилянти обмоталися ізотермічними ковдрами, щоб непомітно перейти кордон

За «подорож» кожен ухилянт заплатив від $3000 до $8000

Порушники обмоталися ізотермічними ковдрами, щоб їх не помітив тепловізор. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

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«Однак їхні хитрощі не спрацювали, прикордонники зупинили чоловіків на Одещині. Зі слів затриманих, маршрут до сусідньої країни вони знайшли через месенджери. За подорож кожен заплатив від $3000 до $8000», – повідомляють прикодонники.

фото: ДПСУ

У ДПСУ такий план перетину кордону іронічно назвали «блискучим». На усіх чотирьох складено адмінпротоколи.

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Нагадаємо, Чоловік за $4 тис. планував переплисти Тису на гумовому матраці. Двоє закарпатців, які його супроводжували, мали перевірити, чи є поблизу прикордонний наряд, а він у цей час очікував в авто, яке було припарковане на околиці закарпатського села Вилок.

Також Закарпатець роздобув підробне свідоцтво про смерть дружини, щоб виїхати за кордон. У ході опитування чоловік зізнався, що його дружина жива, а сфальшований документ йому передав водій мікроавтобуса перед в’їздом у пункт пропуску.