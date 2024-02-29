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Ухилянти обмоталися ізотермічними ковдрами, щоб непомітно перейти кордон

Катерина Іванова
glavcom.ua
Ухилянти обмоталися ізотермічними ковдрами, щоб непомітно перейти кордон
У ДПСУ такий план перетину кордону іронічно назвали «блискучим»
фото: ДПСУ

За «подорож» кожен ухилянт заплатив від $3000 до $8000

Порушники обмоталися ізотермічними ковдрами, щоб їх не помітив тепловізор. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

«Однак їхні хитрощі не спрацювали, прикордонники зупинили чоловіків на Одещині. Зі слів затриманих, маршрут до сусідньої країни вони знайшли через месенджери. За подорож кожен заплатив від $3000 до $8000», – повідомляють прикодонники.

Ухилянти обмоталися ізотермічними ковдрами, щоб непомітно перейти кордон фото 1
фото: ДПСУ

У ДПСУ такий план перетину кордону іронічно назвали «блискучим». На усіх чотирьох складено адмінпротоколи.

Нагадаємо, Чоловік за $4 тис. планував переплисти Тису на гумовому матраці. Двоє закарпатців, які його супроводжували, мали перевірити, чи є поблизу прикордонний наряд, а він у цей час очікував в авто, яке було припарковане на околиці закарпатського села Вилок.

Також Закарпатець роздобув підробне свідоцтво про смерть дружини, щоб виїхати за кордон. У ході опитування чоловік зізнався, що його дружина жива, а сфальшований документ йому передав водій мікроавтобуса перед в’їздом у пункт пропуску.

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Теги: прикордонники смерть водій чоловік дружина кордон ухилянти

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