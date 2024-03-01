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«Ми точно дізнаємося правду». Христо Грозєв анонсував швидке розслідування смерті Навального

Діана Гасюк
glavcom.ua
«Ми точно дізнаємося правду». Христо Грозєв анонсував швидке розслідування смерті Навального
Розслідування смерті Олексія Навального завершиться протягом місяця
фото з відкритих джерел

Над розслідуванням працює група журналістів, координує роботу команди голова Фонду боротьби з корупцією Марія Певчіх

Керівник незалежної міжнародної розвідувальної спільноти Bellingcat Христо Грозєв заявив, що розслідування смерті Олексія Навального завершиться протягом місяця. Про це Грозєв сказав у інтерв'ю російському телеканалу «Дождь».

За його словами, над розслідуванням працює група журналістів, координує роботу команди голова Фонду боротьби з корупцією Марія Певчіх.

«Ми точно дізнаємося правду і це буде не так довго, як минулого разу. Тому що зараз працює не лише наша команда, а й дуже багато інших журналістів-розслідувачів під координацією Марії Певчіх. Ми допомагаємо один одному, ділимося інформацією, є вже десятки тисяч того, що називається data points (окремі факти, елементи інформації або деталі, які можуть служити основою для аналізу та розкриття правдивої картини подій – ред. «Главком»), і я впевнений, що протягом місяця ми точно [усі] дізнаємося», – розповів Грозєв.

Як раніше повідомлялося, дружина російського опозиціонера Олексія Навального Юлія у себе в Instagram щемливо звернулася до чоловіка в день його поховання. «Льоша, дякую тобі за 26 років абсолютного щастя. Так, навіть за три останні роки щастя. За кохання, за те, що завжди підтримував, за те, що смішив навіть із в'язниці, за те, що ти про мене завжди думав», – йдеться у її дописі.

Нагадаємо, що 16 лютого у виправній колонії помер російський опозиційний політик Олексій Навальний. Президент України Володимир Зеленський заявив, що опозиціонера вбив Путін. Команда Навального підтвердила його смерть і заявила, що це було вбивство.

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Теги: поховання Олексій Навальний розслідування Володимир Зеленський вбивство путін

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