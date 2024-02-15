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Тисячі американців залишились без своїх Porsche та Bentley

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Тисячі американців залишились без своїх Porsche та Bentley
Тисячі машин Porsche та Bentley конфіскували у США
фото із відкритих джерел

Financial Times: у США конфіскували тисячі машин люксових автівок через китайську деталь

У США конфіскували тисячі автомобілів бренду Porsche, Bentley і Audi після того, як концерн Volkswagen, який володіє Porsche, виявив деталь китайського виробника, який, ймовірно, порушував закони про застосування примусової праці. Про це пише Financial Times. За даними джерел видання, автовиробник відклав постачання до кінця березня.

Як стало відомо, концерн замінить електронний компонент, який прибув із «західного Китаю». При цьому уточнюється, що Volkswagen Group не було відомо про походження деталі – її отримали від непрямого постачальника. Автовиробник одразу ж повідомив владу США про виявлення компонента, щойно отримав відповідні відомості.

«Як тільки ми отримали інформацію про звинувачення щодо одного з наших субпостачальників, ми розпочали розслідування цього питання. Ми прояснимо факти, а потім зробимо відповідні кроки. Вони також можуть включати припинення відносин із постачальниками, якщо наші розслідування підтвердять серйозні порушення», – заявили в компанії.

Закон США, відомий як Закон про запобігання примусовій праці уйгурів (UFLPA), забороняє імпорт товарів із регіону Сіньцзян на заході Китаю на основі припущення, що такі товари були виготовлені за допомогою примусової праці. Уйгури та інші етнічні меншини в Сіньцзяні нібито потерпали від масових затримань і примусової праці з боку Комуністичної партії Китаю (КПК). Уряди США та інших країн назвали переслідування уйгурів з боку КПК геноцидом. КПК відкидає ці звинувачення.

МЗС КНР раніше виступило проти внесення китайських компаній до списку санкцій США через нібито використання примусової праці в Сіньцзяні. У Пекіні неодноразово зазначали, що ці дані є хибними та покликані знищити репутацію Китаю.

Раніше постійний представник Китаю в ООН Чжан Цзюнь заявив, що Сполучені Штати Америки повинні припинити постачання зброї в Україну. «Деяким країнам варто негайно припинити підливати масло у вогонь і не підривати дипломатичні зусилля міжнародної спільноти», – сказав Чжан Цзюнь на засіданні Радбезу ООН, присвяченому питанню України.

Заява дипломата прозвучала на тлі повідомлень про те, що представники Кремля зацікавлені в дипломатичному вирішенні конфлікту. Водночас Україна розраховує на додаткове фінансування з боку США.

Нагадаємо, ЄС пропонує включити три китайські компанії, які допомагали РФ, до санкційного списку, що буде першим випадком запровадження санкцій проти китайських компаній за війну, яку розвʼязала Росія. Про це пише Bloomberg.

Проєкт запропонованих санкцій все ще потребує затвердження усіх країн членів, деякі з яких раніше блокували будь-яке включення китайських компаній до санкційних списків.

Якщо рішення приймуть, це буде перший випадок, коли ЄС запровадив обмеження проти компаній у материковому Китаї з моменту вторгнення Росії в Україну. 

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Теги: росія Україна розслідування автомобіль фінансування партії закон імпорт Китай США автопром обмеження

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