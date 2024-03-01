Прощання з Навальним. У Москві величезні черги (відео)

ЗМІ повідомляють, що у церкви зібралися вже десятки поліцейських машин, а на шляху від метро до церкви та цвинтаря встановили коридор із металевих огорож

Катафалк із тілом політика поки що до церкви не приїхав

Біля храму «Втамуй моя печалі», де сьогодні, 1 березня, пройде прощання з опозиціонером Олексієм Навальним, вже зібралася кілометрова черга росіян, які хочуть попрощатися з політиком.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також стало відомо, що президенту РФ Володимиру Путіну «нічого сказати рідним Олексія Навального у день його похорону». Це заявив прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Пєсков додав, що «ті, хто візьме участь у несанкціонованих акціях у день похорону Навального, нестимуть відповідальність за законом». Про які «несанкціоновані акції» йдеться, Пєсков не уточнив.

Повідомляється, що рано-вранці біля церкви зібралося вже не менше сорока поліцейських машин різного розміру – від легкових до спецавтобусів, уздовж дороги встановлені металеві огорожі та чергує ОМОН – російський спецназ.

Огородження стоять на шляху від станції метро «Мар'їно» до Борисовського цвинтаря. Поліцейські перевіряють документи та особисті речі перехожих по обидва береги річки. До храму їдуть автозаки.

Відспівування Олексія Навального пройде у храмі о 14:00 за московським часом. Його поховають о 16.00 на Борисівському цвинтарі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, Навальна закликала Європарламент боротися з Путіном новаторськими методами. Дружина політика впевнена, що люди в Європі хочуть допомогти у боротьбі з путінським режимом