Колишнього інформатора ФБР звинувачено у брехні проти Байденів – ЗМІ

Колишнього інформатора ФБР звинуватили у брехні про причетність Джо Байдена та його сина Хантера до ділових відносин з українською компанією Burisma

43-річному Олександру Смирнову пред'явлені звинувачення у зв'язку з брехнею ФБР і створенням фальшивих записів

Спецпрокурор Девід Вайс звинуватив колишнього інформатора ФБР Олександра Смирнова в поширенні неправдивої інформації про причетність президента США Джо Байдена та його сина Хантера Байдена до ділових відносин з українською енергетичною компанією Burisma. Про це повідомляє CNN.

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43-річному Смирнову пред'явлені звинувачення у зв'язку з брехнею ФБР і створенням фальшивих записів.

В обвинувальному висновку зазначається, що розповідь Смирнова ФБР «була вигадкою, сумішшю нічим не примітних ділових зустрічей і контактів, які справді мали місце бути, але пізніше, ніж він стверджував, і з метою просування Burisma послуг і продуктів відповідача, а не для обговорення хабарів (Джо Байдену), коли він був на своїй посаді».

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За матеріалами судового документу, Смирнов повідомив агенту ФБР, що спілкувався з власником Burisma про зусилля компанії щодо купівлі компанії в Сполучених Штатах.

Як стверджується в обвинувальному акті, у своєму звіті ФБР Смирнов також зазначив, що до складу ради директорів Burisma входила особа, яку він назвав «Бізнесмен 1», а також син особи, яку він назвав «Державний службовець 1». Хоча в обвинувальному акті ці особи не ідентифіковані, джерела ідентифікували «державного службовця 1» як Джо Байдена, а «бізнесмена 1» – як Хантера Байдена.

Під час президентської кампанії Джо Байдена Смирнов нібито подав до ФБР звіти про дві зустрічі з керівниками Burisma у 2015 та 2016 роках, під час яких керівники визнали, що найняли Хантера Байдена, щоб він «захищав нас через свого батька від усіляких проблем».

Смирнов також нібито повідомив, що керівники заплатили по 5 мільйонів доларів Джо і Хантеру Байдену, коли Джо Байден був віце-президентом, щоб Хантер «вирішував усі ці питання через свого батька», маючи на увазі кримінальне розслідування, яке проводив тодішній український генеральний прокурор щодо Burisma.

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«Насправді відповідач контактував з керівниками Burisma у 2017 році… тобто тоді, коли (Джо Байден) не мав можливості впливати на політику США, і коли Генеральний прокурор вже не обіймав свою посаду», – йдеться в обвинувальному висновку.

Нагадаємо, прокурори висунули звинувачення сину президента Джо Байдена, Хантеру у несплаті податків за дев'ятьма пунктами.

Раніше повідомлялося, що федеральна прокуратура США висунула звинувачення сину президента Джо Байдена, Хантеру за трьома пунктами справи про зберігання вогнепальної зброї.

Розслідування щодо Хантера Байдена щодо зберігання зброї почалося в 2018 році, коли стало відомо, що в той період він мав револьвер Colt Cobra, і він вживав наркотики. Американське законодавство забороняє купувати чи зберігати зброю людям, які приймають чи зберігають у себе наркотичні речовини. У той же період син Байдена ігнорував вимоги влади щодо сплати податків, а його батько клявся що син не винен. Водночас якихось звинувачень, пов'язаних із даними з ноутбука Байдена-молодшого, Мін'юст США поки не висунув.

Нагадаємо, колишній ведучий американського телеканалу Fox News Такер Карлсон, який неодноразово критикував чинну адміністрацію Білого дому, виступив із черговою провокаційною заявою. На цей раз жертвою його неоднозначних висловлювань став син очільника США – Хантер Байден.

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До слова, Палата представників Конгресу США оголосила про початок офіційного розслідування щодо імпічменту американського президента Джо Байдена. Спікер палати представників республіканець Кевін Маккарті оголосив про офіційне розслідування, яке може запустити процес імпічменту президента Джо Байдена. За словами Маккарті, розслідування буде сфокусовано на звинуваченнях Джо Байдена у корупції, зловживанні владою та перешкоджанні правосуддю.

Основна увага конгресменів буде зосереджена на діловій активності сина президента Хантера Байдена, якого підозрюють у поганій практиці ведення бізнесу, причому республіканська більшість палати спробує продемнструвати, що сам президент отримав якусь вигоду з діяльності свого сина.