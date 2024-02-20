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Підірвав гранати у сільраді на Закарпатті: де зараз перебуває депутат

Христина Петренко
glavcom.ua
Підірвав гранати у сільраді на Закарпатті: де зараз перебуває депутат
Депутат, що підірвав гранати в сільраді на Закарпатті
скріншот з відео

З грудня 2023 року чоловік перебував у лікарні під цілодобовим наглядом

Депутата Сергія Батрина, підозрюваного у підриві гранат на засіданні Керецьківської сільської ради, перевели із спецпалати лікарні до Ужгородського слідчого ізолятора. Про це повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі.

З грудня 2023 року чоловік перебував у лікарні під цілодобовим наглядом, адже до нього застосовано запобіжний захід у вигляді безальтернативного тримання під вартою.

«Зараз, з огляду на висновки медиків, стан здоров’я потерпілого покращився та дозволяє утримувати його в установі виконання покарань. Туди його перевели з однієї з медичних установ Ужгорода. Наразі розслідування випадку підриву гранат на засіданні сесії Керецьківської сільської ради триває. У рамках кримінального провадження було призначено ряд експертиз, у частині з яких вже готові результати. Зокрема, йдеться і про судово-психіатричну експертизу, призначену щодо підривника», – зазначили у прокуратурі.

Нагадаємо, 15 грудня на Закарпатті депутат Сергій Батрин підірвав гранати у сільраді. Напередодні скоєного, 54-річний чоловік залишив удома передсмертну записку. Наразі відомо лише те, що у записці депутат зізнався, що готувався до підриву гранат.

Згодом у мережі з'явилося відео передісторії конфлікту, на якому чоловік у військовій формі разом із депутатом Сергієм Батриним (який і підірвав гранату) сперечаються з колегами.

«Візьміть совість і внесіть її в цю громаду, а не створюйте такі концерти, війна ще не закінчилась, мені соромно, на другому році війни нічого не змінюється, ви бюджетники отримуєте зарплатню завдяки нам, не буде нас вас не буде. Робота голови за премії, це піти і вирішити питання, сказати у нас є двадцять чоловік, купіть нам хоча б квадрокоптер, тепловізор…», – каже чоловік у формі.

На наступний після вибуху гранат день, Сергій Батрин прийшов до тями, а 17 грудня йому обрали запобіжний захід.

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Теги: Закарпаття розслідування трагедія депутат граната

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