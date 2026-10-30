Кличко: Київ намагається віднайти 1 млрд грн на будівництво водних переправ

Мер столиці уточнив, що місця розміщення переправ визначає військове командування, а погоджує їх, зокрема, Київська міська військова адміністрація

Київська міська влада намагається віднайти 1 млрд грн, які уряд рекомендував виділити з міського бюджету на будівництво комбінованих водних переправ через Дніпро та під'їзних шляхів до них, ініціатором відповідного проєкту виступила держава. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву мера Києва Віталія Кличка.

«Я хочу підкреслити, щоб знову не перекручували деякі «дописувачі». З ініціативою проєкту будівництва комбінованих водних переправ через річку Дніпро та під'їзних шляхів до них виступила держава. І уряд ухвалив відповідну постанову(№ 1295 від 15 жовтня)», – зазначив міський голова Києва Віталій Кличко.

Мер столиці уточнив, що місця розміщення переправ визначає військове командування, а погоджує їх, зокрема, Київська міська військова адміністрація.

За словами міського голови, уряд рекомендував Києву виділити 1 млрд грн із міського бюджету на реалізацію цього проєкту. Наразі міська влада намагається віднайти ці кошти, щоб передати їх державним структурам.

Нагадаємо, 27 жовтня, за підсумками засідання Ради оборони столиці Кличко заявив, що Київ планує спрямувати 1 млрд грн на реалізацію проєкту будівництва комбінованих водних переправ через Дніпро та під'їзних шляхів до них.

У п'ятницю, 30 жовтня, міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник під час пленарного засідання Верховної Ради повідомив, що Україна планує збудувати 21 альтернативну мостову переправу, щоб забезпечити безперебійне транспортне сполучення в разі російських атак на мости. Перші мостові переправи в Києві планують ввести в експлуатацію на початку 2027 року.