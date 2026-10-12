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Сплеск попиту на тлі постійних тривог: що коїться з цінами на квартири в Києві

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Сплеск попиту на тлі постійних тривог: що коїться з цінами на квартири в Києві
Вартість купівлі однокімнатного житла знизилася у чотирьох районах Києва
фото з відкритих джерел

Зменшення рівня попиту відбулося лише в трьох районах столиці

Постійні загрози обстрілів змінили поведінку шукачів житла у столиці. У вересні попит на довгострокову оренду квартир у Києві обвалився одразу на 20%, тоді як ринок купівлі нерухомості, навпаки, продемонстрував несподіване пожвавлення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «OLX Нерухомість».

Купівля однокімнатних квартир: пропозиція за районами

На столичному ринку купівлі однокімнатних квартир кількість відгуків за місяць зросла на +7%, а кількість оголошень – на +3%. При цьому середня ціна зменшилася на 2% і у вересні становила 3,3 млн грн. 

Де найбільше зросла пропозиція:

  • Оболонський район: +13% оголошень;
  • Голосіївський: +8%;
  • Дніпровський та Солом’янський: по +6%;
  • Деснянський: +5%.

У Дарницькому, Святошинському та Шевченківському районах кількість оголошень не змінилася, а у Печерському та Подільському зафіксували спад на -2% та -4% відповідно. 

Як змінився попит за районами

Зменшення рівня попиту відбулося лише в трьох районах: Дніпровському (-9%), Святошинському (-6%) та Оболонському (-4%).

В інших районах кількість відгуків зросла:

  • Голосіївський: +28% (абсолютний лідер);
  • Печерський: +17%;
  • Подільський: +12%;
  • Дарницький: +11%;
  • Деснянський: +8%;
  • Шевченківський: +4%;
  • Солом’янський: +2%.

Що відбувається з цінами на купівлю

У більшості районів столиці середня вартість купівлі однокімнатного житла лишилася незмінною: Голосіївський (3,8 млн грн), Деснянський (2 млн грн), Дніпровський (2,7 млн грн), Оболонський (2,7 млн грн), Шевченківський (4,2 млн грн).

Водночас ціни знизилися у таких районах:

  • Солом’янський: -5% (до 2,9 млн грн);
    Подільський: -3% (до 3,6 млн грн);
    Дарницький: -2% (до 2,8 млн грн);
    Печерський: -2% (до 7 млн грн).

Двокімнатні квартири та загальний тренд

Сегмент купівлі двокімнатних квартир переважно дублює тенденції однокімнатних. У вересні попит на двокімнатні квартири зріс на +5%, рівень пропозиції залишився незмінним, а середня ціна впала на -3% – до 5 млн грн.

Аналітики зазначають, що така різниця між ринками оренди та купівлі свідчить про наступне: короткострокові безпекові зміни значно сильніше впливають на рішення орендарів, тоді як покупці, які мають сформовану потребу у власному житлі, продовжують розглядати пропозиції та користатися зниженням цін. 

Нагадаємо, через безпекові фактори у столиці суттєво збільшилася кількість вільних квартир, що змусило власників знизити ціни, зробивши  оренду житла значно доступнішою. «Главком» знайшов на Троєщині двокімнатну квартиру за 5 тис. грн на місяць, а у Солом'янському за 6 тис грн – це один із найнижчих цінників для повноцінного двокімнатного житла у столичних спальних районах.

До слова, мережею поширюються чутки про нібито масовий виїзд мешканців із Києва на тлі збільшення кількості оголошень про  оренду квартир. Проте ця інформація не відповідає дійсності. Реальні причини зміни показників та ситуацію на ринку роз'яснив бізнес-директор Лун Денис Суділковський.

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Теги: Київ нерухомість ринок квартира

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