Продуктові ярмарки у Києві на вихідних 17-18 жовтня: де можна зробити покупки

На ярмарках можна закупитися свіжими овочами, фруктами та м'ясом за помірними цінами

Продуктові ярмарки пройдуть у всіх районах столиці

Цими вихідними, 17 та 18 жовтня, в Києві відбудуться сезонні ярмарки. Про це інформує «Главком» із посиланням на Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги.

Зокрема, у суботу 17 жовтня ярмарки відбудуться в:

Голосіївському районі – вул. Паньківська (в межах вулиць Саксаганського та Жилянської), вул. Голосіївська, 4-10, вул. Байкова, 1;

Дарницькому районі – вул. Ревуцького;

Деснянському районі – вул. Сержа Лифаря (в межах вул. Оноре де Бальзака та просп. Червоної Калини);

Дніпровському районі – бульв. Ігоря Шамо, 2-12;

Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5, вул. Йорданська, 1-9;

Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);

Солом’янському районі – вул. Стадіонна (в межах вулиць Патріарха Мстислава Скрипника та Богданівської);

Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 7-11.

У неділю 18 жовтня ярмарки відбудуться у:

Голосіївському районі – вул. Самійла Кішки (в межах вулиць Юлії Здановської та Василя Касіяна), вул. Байкова, 1;

Дарницькому районі – вул. Здолбунівська, 4;

Дніпровському районі – вул. Ігоря Юхновського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської);

Печерському районі – вул. Джона Маккейна (в межах вулиць Іоанна Павла II та Дмитра Дорошенка);

Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.

Також можна відвідати комунальні ринки за адресами:

КП «Володимирський ринок» – вул. Антоновича, 115;

КП «Житній ринок» – вул. Верхній Вал, 16;

КП «Бессарабський ринок» – Бессарабська площа, 2.

Також із 13 жовтня поблизу Байкового кладовища розпочав роботу сезонний ярмарок, на якому кияни зможуть придбати квіти та товари ритуального призначення.

Нагадаємо, на українському ринку пшеничного борошна зафіксовано падіння цін. Основною причиною здешевлення є слабка купівельна активність споживачів у поєднанні з високим рівнем пропозиції від виробників. Небажання покупців формувати значні товарні запаси змушує переробників поступатися в ціні заради збуту продукції.

Також на українському ринку спостерігається подальше здешевлення ріпчастої цибулі, про що свідчать дані EastFruit.

Головними чинниками цієї тенденції стали збільшення обсягів пропозиції на тлі млявого споживчого попиту. Наразі аграрії відвантажують продукцію за ціною 9-15 грн/кг ($0,20-0,33/кг), що приблизно на десяту частину нижче за показники кінця попереднього робочого тижня.