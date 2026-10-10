Ярмарки у Києві 10-11 жовтня: де можна купити фермерські продукти

На ярмарках можна закупитися свіжими овочами, фруктами та м'ясом за помірними цінамм

Цього вихідними, 10-11 жовтня, в Києві відбудуться сезонні ярмарки. Про це інформує «Главком» із посиланням на Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги.

Зокрема, у суботу 10 жовтня, ярмарки відбудуться в:

Голосіївському районі – вул. Паньківська (в межах вулиць Саксаганського та Жилянської), вул. Голосіївська, 4-10;

Дарницькому районі – вул. Ревуцького;

Деснянському районі – вул. Миколи Закревського (в межах просп. Червоної Калини, 2-А та вул. Рональда Рейгана);

Дніпровському районі – бульв. Амвросія Бучми, 2-10;

Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5, вул. Йорданська, 1-9;

Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);

Солом’янському районі – вул. Академіка Шалімова, 42 (в межах вулиць Михайла Донця та Академіка Білецького);

Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 7-11.

11 жовтня (неділя) в:

Голосіївському районі – вул. Самійла Кішки (в межах вулиць Юлії Здановської та Василя Касіяна);

Дарницькому районі – вул. Здолбунівська, 4;

Дніпровському районі – вул. Ігоря Юхновського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської);

Печерському районі – вул. Джона Маккейна (в межах вулиць Іоанна Павла II та Дмитра Дорошенка);

Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.

Також можна відвідати комунальні ринки за адресами:

КП «Володимирський ринок» – вул. Антоновича, 115;

КП «Житній ринок» – вул. Верхній Вал, 16;

КП «Бессарабський ринок» – Бессарабська площа, 2.

Нагадаємо, у вересні 2026 року молоко в Україні подорожчало в середньому на 10,58% порівняно із серпнем, а молочна продукція загалом – на 2,8%. За даними Мінфіну, минулого місяця молоко зросло у ціні найбільше серед основних молочних товарів – на 10,58% порівняно із серпнем. Індекс споживчих цін на молочну продукцію становив 102,8%. До нього входять йогурт, кефір, маргарин, вершкове масло, молоко, вершки, сметана, тверді й плавлені сири та кисломолочний сир. Кисломолочний сир за місяць додав 5,1%, вершкове масло – 1,37%, а кефір, навпаки, подешевшав на 2,02%.