Головна Київ Новини
search button user button menu button

Ярмарки у Києві 10-11 жовтня: де можна купити фермерські продукти

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Ярмарки у Києві 10-11 жовтня: де можна купити фермерські продукти
Продуктові ярмарки пройдуть у всіх районах столиці
фото: КМДА

На  ярмарках можна закупитися свіжими овочами, фруктами та м'ясом за помірними цінамм

Цього вихідними, 10-11 жовтня, в Києві відбудуться сезонні ярмарки. Про це інформує «Главком» із посиланням на Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги.

Зокрема, у суботу 10 жовтня, ярмарки відбудуться в:

  • Голосіївському районі – вул. Паньківська (в межах вулиць Саксаганського та Жилянської), вул. Голосіївська, 4-10;
  • Дарницькому районі – вул. Ревуцького;
  • Деснянському районі – вул. Миколи Закревського (в межах просп. Червоної Калини, 2-А та вул. Рональда Рейгана);
  • Дніпровському районі – бульв. Амвросія Бучми, 2-10;
  • Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5, вул. Йорданська, 1-9;
  • Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
  • Солом’янському районі – вул. Академіка Шалімова, 42 (в межах вулиць Михайла Донця та Академіка Білецького);
  • Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 7-11.

11 жовтня (неділя) в:

  • Голосіївському районі – вул. Самійла Кішки (в межах вулиць Юлії Здановської та Василя Касіяна);
  • Дарницькому районі – вул. Здолбунівська, 4;
  • Дніпровському районі – вул. Ігоря Юхновського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської);
  • Печерському районі – вул. Джона Маккейна (в межах вулиць Іоанна Павла II та Дмитра Дорошенка);
  • Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.

Також можна відвідати комунальні ринки за адресами:

  • КП «Володимирський ринок» – вул. Антоновича, 115;
  • КП «Житній ринок» – вул. Верхній Вал, 16;
  • КП «Бессарабський ринок» – Бессарабська площа, 2.

Нагадаємо, у вересні 2026 року молоко в Україні подорожчало в середньому на 10,58% порівняно із серпнем, а молочна продукція загалом – на 2,8%. За даними Мінфіну, минулого місяця молоко зросло у ціні найбільше серед основних молочних товарів – на 10,58% порівняно із серпнем. Індекс споживчих цін на молочну продукцію становив 102,8%. До нього входять йогурт, кефір, маргарин, вершкове масло, молоко, вершки, сметана, тверді й плавлені сири та кисломолочний сир. Кисломолочний сир за місяць додав 5,1%, вершкове масло – 1,37%, а кефір, навпаки, подешевшав на 2,02%.

Читайте також:

Теги: Київ продукти ярмарок

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Перевірка під час комендантської години
У Києві з 10 вересня змінюється тривалість комендантської години: подробиці
7 вересня, 14:24
Рятувальники ліквідовують наслідки ворожого обстрілу Києва
Росіяни влучили у складську будівлю в Голосіївському районі Києва
8 вересня, 13:29
Через нічну атаку залізниця працює зі значними затримками
Атака РФ збила графік поїздів в Україні, деякі запізнюються на 19 годин
13 вересня, 12:34
Влучання ворожого дрона в АЗС у Києві 15 вересня 2026 року
Ворожий дрон влучив в АЗС у Голосіївському районі Києва, є постраждалі (оновлено)
15 вересня, 09:17
Парк «Кинь-Грусть» у Києві
Таємниці «Кинь-Ґрусті»: чим цікавий парк, який пропонує перейменувати Київрада
23 вересня, 08:28
Російська атака забруднила струмок і озеро у Києві
Нафтову плівку виявлено на водоймах Києва після російського удару
23 вересня, 14:51
Частину вантажу внаслідок влучання було знищено
У Києві через обстріл знищено відділення та пошкоджено депо «Нової пошти»
24 вересня, 11:33
Через дорогу від атакованого об'єкта розташований Конституційний Суд України
Російський дрон влучив у медцентр «Добробут» на Олімпійській (відео)
28 вересня, 15:59
Датацентр «Парковий» – український дата-центр, який пропонує безпечні хмарні сервіси та розміщення серверного обладнання для організацій будь-якого масштабу
Росіяни знищили датацентр «Парковий» у Києві: відновити його роботу неможливо
1 жовтня, 15:09

Новини

Ярмарки у Києві 10-11 жовтня: де можна купити фермерські продукти
Ярмарки у Києві 10-11 жовтня: де можна купити фермерські продукти
Київ та область: графіки відключення світла 10 жовтня 2026 року
Київ та область: графіки відключення світла 10 жовтня 2026 року
У супермаркеті на Позняках щур ласував булочкою на вітрині (відео)
У супермаркеті на Позняках щур ласував булочкою на вітрині (відео)
Термінове розгортання Пунктів незламності почалося у трьох районах Києва
Термінове розгортання Пунктів незламності почалося у трьох районах Києва
Поїзди можуть їхати без зупинок: столичне метро змінило правила руху під час тривалих тривог
Поїзди можуть їхати без зупинок: столичне метро змінило правила руху під час тривалих тривог
Найдешевша оренда у Києві. Який вигляд має двокімнатна квартира за 5-6 тис. грн
Найдешевша оренда у Києві. Який вигляд має двокімнатна квартира за 5-6 тис. грн

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
374K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 жовтня: ситуація на фронті
154K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 жовтня 2026
140K
Кремль зробив заяву про переговори після слів Зеленського у Прилуках
101K
Лавров озвучив нову вимогу Росії до Зеленського для початку переговорів
81K
День народження Путіна. Хто з іноземних політиків привітав диктатора
72K
Українка та іспанець вразили перетворенням столітньої хати в Карпатах

Новини

День юриста України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
8 жовтня, 07:00
В Україні очікується теплий день: погода на 7 жовтня 2026 року
7 жовтня, 05:59
В Україні до 21°, сонячно та без опадів: погода на 6 жовтня 2026 року
6 жовтня, 05:59
Жорже Жезуш заявив, що готовий повернути Кріштіану Роналду до збірної Португалії
5 жовтня, 10:26
В Україні до 21°, місцями невеликий дощ: погода на 5 жовтня 2026 року
5 жовтня, 05:59
День вчителя України 2026: яскраві листівки, щирі привітання у прозі та віршах
4 жовтня, 07:00

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua